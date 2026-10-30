Caen dos hombres por homicidio tras darse a la fuga en control de carreteras

Dos hombres requeridos por las autoridades judiciales por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en el cantón de Santa Cruz fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo realizado en Nicoya, Guanacaste.

La intervención se llevó a cabo la noche del jueves en la comunidad de San Martín, como parte de las acciones de la denominada Operación Cacería.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, los policías realizaban labores de control cuando observaron un vehículo cuyo conductor aceleró e intentó evadir el retén policial.

En 3 puntos Dos hombres requeridos por las autoridades judiciales por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en el cantón de Santa Cruz fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo realizado en Nicoya, Guanacaste. La intervención se llevó a cabo la noche del jueves en la comunidad de San Martín. En el caso de Guzmán y Salazar, será el Ministerio Público el que continúe con el proceso correspondiente para determinar su eventual responsabilidad en el homicidio investigado.

En el automóvil viajaban tres personas, quienes fueron arrestadas por razones de seguridad. Durante la revisión, los oficiales identificaron a dos de los ocupantes como personas de interés para las autoridades judiciales, debido a que presuntamente estarían relacionadas con un asesinato ocurrido el pasado 6 de octubre en la comunidad de Santa Bárbara, en el cantón de Santa Cruz.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos Guzmán y Salazar. Ambos quedaron a disposición de las autoridades judiciales y fueron trasladados a las celdas de la Fiscalía de Santa Cruz, donde continuarán las diligencias correspondientes.

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Operación Cacería suma más de 550 detenidos

La captura de los dos hombres se enmarca en la Operación Cacería, estrategia policial que se extendió a todo el territorio nacional desde el 9 de setiembre anterior.

De acuerdo con Seguridad Pública, el operativo tiene como objetivo ubicar y detener a personas requeridas por las autoridades judiciales, principalmente aquellas vinculadas con delitos graves.

Con estas aprehensiones, la operación acumula más de 550 personas detenidas que figuraban como objetivos de persecución penal.

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Las autoridades mantienen los operativos en diferentes comunidades del país para localizar a personas con órdenes o requerimientos judiciales pendientes.

En el caso de Guzmán y Salazar, será el Ministerio Público el que continúe con el proceso correspondiente para determinar su eventual responsabilidad en el homicidio investigado. Ambos mantienen su condición de sospechosos y se presume su inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.