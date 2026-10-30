¿Por qué el mar está inundando zonas del Pacífico? Científicos explican qué pasa

El fenómeno de El Niño está provocando un aumento extraordinario en el nivel del mar en el Pacífico costarricense, una condición que mantiene en atención a las comunidades de la zona costera por el riesgo de inundaciones.

Datos de altimetría satelital muestran que, desde abril de 2026, la superficie del océano en la entrada del Golfo de Nicoya comenzó a elevarse rápidamente hasta alcanzar casi 30 centímetros por encima de su nivel habitual.

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La cifra supera ampliamente el comportamiento histórico esperado para esta época del año, cuando el incremento máximo suele rondar los 10 centímetros.

De acuerdo con el Laboratorio de Oceanografía y Manejo Costero (LAOCOS), del Departamento de Física de la Universidad Nacional (UNA), la causa de esta anomalía es el fenómeno de El Niño en el océano Pacífico tropical.

En 3 puntos El fenómeno de El Niño está provocando un aumento extraordinario en el nivel del mar en el Pacífico costarricense, una condición que mantiene en atención a las comunidades de la zona costera por el riesgo de inundaciones. Datos de altimetría satelital muestran que, desde abril de 2026, la superficie del océano en la entrada del Golfo de Nicoya comenzó a elevarse rápidamente hasta alcanzar casi 30 centímetros por encima de su nivel habitual. Los resultados permiten observar cómo la combinación de procesos oceánicos y astronómicos puede elevar el nivel del mar y aumentar la exposición de las comunidades costeras a inundaciones.

Juan Pablo Salazar, investigador del LAOCOS-UNA, explicó que este fenómeno impulsa ondas cálidas debajo de la superficie marina, conocidas como ondas Kelvin. Cuando llegan al Pacífico de Costa Rica, estas masas de agua se acumulan y provocan que el nivel del océano aumente, una condición que puede mantenerse durante varios meses.

Las mareas también influyen en el aumento del nivel del mar

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A este fenómeno se suma el comportamiento natural de las mareas, cuyo ascenso y descenso diario responde a la atracción gravitatoria entre la Tierra, la Luna y el Sol.

Según explicó Salazar, las mareas vivas se presentan dos veces al mes, durante la Luna Llena y la Luna Nueva. En esos momentos, los tres cuerpos celestes se alinean y sus fuerzas de atracción se suman, por lo que las pleamares alcanzan alturas mayores y las bajamares descienden más de lo habitual.

Por el contrario, durante el Cuarto Creciente y el Cuarto Menguante ocurren las mareas muertas. En esas fases, la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo de 90 grados, lo que reduce el rango de variación de la marea.

El investigador también señaló que entre las mareas vivas destacan las conocidas como King Tides, consideradas las más extremas del año.

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Estas se producen cuando una marea viva coincide con el perigeo, momento en que la Luna está más cerca de la Tierra, o con el perihelio, cuando nuestro planeta alcanza su punto más cercano al Sol.

“La suma de estas condiciones puede provocar inundaciones en zonas costeras aún sin presencia de lluvias o tormentas”, comentó Salazar.

En Costa Rica, estas mareas extremas suelen concentrarse en dos periodos: octubre y noviembre, debido a la mayor cercanía de la Luna, y febrero y marzo, cuando la Tierra alcanza su punto más cercano al Sol.

La combinación del aumento del nivel del mar asociado con El Niño y las mareas extremas estaría detrás de las inundaciones reportadas en los últimos días en diferentes localidades del litoral Pacífico.

Entre los sitios afectados se encuentran el barrio El Carmen, en Puntarenas; playa Zancudo, en Golfito, y playa Preciosa, en Puerto Jiménez.

Los investigadores destacan que el aumento del nivel del océano puede intensificar los efectos de las mareas altas y favorecer que el agua llegue a sectores costeros que normalmente no experimentan inundaciones de esa magnitud.

Los datos utilizados para analizar el comportamiento de las mareas en la estación mareográfica de Herradura forman parte de un trabajo de cooperación entre el Módulo de Información Oceanográfica de la Universidad de Costa Rica (MIOCIMAR-UCR) y el LAOCOS de la UNA.

Por su parte, los registros sobre la anomalía del nivel del mar en la entrada del Golfo de Nicoya provienen de mediciones de altimetría satelital del Servicio de Vigilancia Marina de Copernicus, de la Unión Europea.

Los resultados permiten observar cómo la combinación de procesos oceánicos y astronómicos puede elevar el nivel del mar y aumentar la exposición de las comunidades costeras a inundaciones.