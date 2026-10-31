Entra a barbería y mata a cliente de un balazo en la cabeza en Heredia

Un hombre de apellido Fallas, de 27 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba dentro de una barbería en Guararí, San Francisco de Heredia, la noche de este viernes 30 de octubre.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió pasadas las 7 p. m., cuando un sujeto ingresó al establecimiento, se acercó a la víctima y, aparentemente sin mediar palabra, le disparó.

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En 3 puntos Un hombre de apellido Fallas, de 27 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba dentro de una barbería en Guararí, San Francisco de Heredia, la noche de este viernes 30 de octubre. Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió pasadas las 7 p. m., cuando un sujeto ingresó al establecimiento, se acercó a la víctima y, aparentemente sin mediar palabra, le disparó. El caso continúa en investigación para establecer el móvil del ataque y la presunta participación del detenido.

Fallas falleció en el sitio, mientras que el atacante huyó del lugar.

Agentes del OIJ de Heredia realizaron la revisión preliminar del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la autopsia. También efectuaron la inspección de la escena e iniciaron las diligencias para esclarecer el homicidio.

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Como parte de la respuesta policial, oficiales de Fuerza Pública detuvieron a un hombre de apellido Bado, de 26 años, quien podría estar relacionado con el crimen.

Bajo dirección funcional del Ministerio Público, el detenido fue puesto a las órdenes del OIJ. Los agentes judiciales lo presentarán ante la Fiscalía para que se determine su situación jurídica.

El caso continúa en investigación para establecer el móvil del ataque y la presunta participación del detenido.