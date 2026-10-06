Tres muertos en pocas horas: dos accidentes en motocicleta llevan luto y dolor a familias Corredores y Alajuela

Una mujer de 32 años, un hombre de 65 y un menor de apenas 14 años perdieron la vida entre la tarde y la noche de este lunes en dos accidentes de tránsito ocurridos en Corredores y Alajuela.

Las autoridades judiciales investigan ambos hechos, que tienen un elemento en común: las víctimas viajaban en motocicletas.

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El primer accidente ocurrió pasadas las 5:00 p. m. en Laurel de Corredores, en la Zona Sur.

En 3 puntos Una mujer de 32 años, un hombre de 65 y un menor de apenas 14 años perdieron la vida entre la tarde y la noche de este lunes en dos accidentes de tránsito ocurridos en Corredores y Alajuela. Las autoridades judiciales investigan ambos hechos, que tienen un elemento en común: las víctimas viajaban en motocicletas. Agentes del OIJ de Ciudad Neily y Alajuela mantienen abiertas las investigaciones para determinar con exactitud las circunstancias de ambos accidentes.

De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una mujer de apellido Vargas, de 32 años, viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por otra mujer de apellido Carranza, de 19 años.

Por razones que ahora son investigadas, aparentemente intentaron realizar un adelantamiento y terminaron colisionando contra un automóvil.

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Vargas falleció en el sitio, mientras que Carranza resultó herida y fue trasladada a un centro médico.

El conductor del automóvil fue sometido a una prueba de alcoholemia que dio resultado negativo.

Horas después, otra tragedia ocurrió sobre la ruta 1, en Alajuela, en el sentido hacia San Ramón.

Pasadas las 11:00 p. m., un hombre de apellido Mercado, de 65 años, y un menor de 14 años viajaban juntos en una motocicleta cuando, según la versión preliminar, habrían invadido el carril contiguo.

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En ese momento fueron colisionados y posteriormente atropellados por un autobús. Ambos murieron en el lugar.

Al conductor del autobús también se le practicó la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Los tres cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias.

Agentes del OIJ de Ciudad Neily y Alajuela mantienen abiertas las investigaciones para determinar con exactitud las circunstancias de ambos accidentes.