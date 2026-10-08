¿Tres días libres o solo uno? Diputados aprueban jornadas de 12 horas y desatan fuerte polémica

La polémica propuesta de trabajar 12 horas diarias en Costa Rica dio un paso decisivo este jueves, luego de que 31 diputados aprobaran en primer debate el proyecto de jornadas laborales 4x3, una iniciativa que promete más días libres, pero que también genera fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de trabajo.

La votación contó con el respaldo de los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Otros 19 congresistas votaron en contra.

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El proyecto establece que determinados trabajadores del sector privado podrán cumplir jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos, a cambio de tres días de descanso. Para las jornadas nocturnas, se contemplan tres días de trabajo y cuatro libres.

Sin embargo, uno de los aspectos que más controversia provocó durante la discusión legislativa es la posibilidad de que esos días de descanso terminen reduciéndose.

En 3 puntos La polémica propuesta de trabajar 12 horas diarias en Costa Rica dio un paso decisivo este jueves, luego de que 31 diputados aprobaran en primer debate el proyecto de jornadas laborales 4x3. La votación contó con el respaldo de los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Mientras sus defensores insisten en que permitirá modernizar las condiciones de empleo, sus detractores advierten que podría representar un retroceso en las conquistas laborales de los costarricenses.

¿Trabajar seis días y descansar solamente uno?

El diputado oficialista Gerald Bogantes explicó que, después de cumplir los cuatro días de jornadas de 12 horas, los trabajadores podrían laborar otros dos días si existe un acuerdo previo con el patrono y se reconocen las horas extraordinarias correspondientes.

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Bajo esa interpretación, una persona podría terminar trabajando hasta seis días durante una misma semana y disponer únicamente de uno para descansar.

Aunque no se trataría de una obligación automática para todos los empleados, la posibilidad encendió las alarmas de los legisladores opositores, quienes cuestionan que una reforma presentada como una oportunidad para disfrutar más tiempo libre pueda terminar ampliando las jornadas de trabajo.

La iniciativa recibió el rechazo de 11 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), siete del Frente Amplio y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana.

El jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, cuestionó que el oficialismo eliminara una disposición que permitía a los trabajadores decidir mediante votación si aceptaban la implementación de las jornadas 4x3 en sus empresas.

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Por su parte, la diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio, calificó el proyecto como un retroceso de cien años en materia de derechos laborales.

Claudia Dobles también expresó preocupación por las consecuencias que podrían enfrentar las personas que deban salir de sus trabajos durante la noche, especialmente las mujeres, debido a los problemas de inseguridad y las limitaciones del transporte público.

Desde el oficialismo, en cambio, se defiende la iniciativa como una herramienta para mejorar la competitividad del país, facilitar la operación de empresas y favorecer la generación de empleo.

La reforma está dirigida a determinadas actividades del sector privado, especialmente aquellas que requieren operaciones continuas, como la manufactura tecnificada, la industria de dispositivos médicos y algunos servicios corporativos.

El sector público queda excluido de la modalidad.

El texto también contempla un reconocimiento salarial adicional del 17% para jornadas diurnas o mixtas y del 25,5% para las nocturnas.

Además, establece 90 minutos diarios para alimentación y descanso, contabilizados como tiempo efectivo de trabajo.

La aplicación del nuevo horario deberá ser voluntaria y contar con la aceptación escrita del trabajador. Los patronos no podrán imponer unilateralmente el cambio ni tomar represalias contra quienes lo rechacen.

La modalidad tampoco podrá aplicarse a menores de edad, mujeres embarazadas, personas en período de lactancia ni a quienes desempeñen labores pesadas, peligrosas o insalubres.

Las empresas también deberán adoptar medidas para prevenir la fatiga laboral y facilitar transporte cuando los horarios impidan utilizar los servicios públicos regulares.

La Sala IV podría frenar su aprobación definitiva

Aunque el proyecto superó el primer debate, todavía no es ley y los patronos no pueden aplicarlo amparándose únicamente en esta votación.

El segundo debate quedó programado para el próximo 13 de octubre. Sin embargo, el PLN y el Frente Amplio anunciaron que acudirán a la Sala Constitucional para cuestionar la iniciativa.

De presentarse la consulta facultativa, el segundo debate quedaría suspendido mientras los magistrados analizan el texto.

De esta manera, una de las reformas laborales más controvertidas de los últimos años se acerca a su aprobación definitiva, pero todavía enfrenta una importante batalla jurídica y política.

Mientras sus defensores insisten en que permitirá modernizar las condiciones de empleo, sus detractores advierten que podría representar un retroceso en las conquistas laborales de los costarricenses.