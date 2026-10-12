Tres clubes europeos con presencia tica debutan esta semana en la Conference League

La UEFA Conference League 2026-2027 comenzará su fase de liga este jueves 15 de octubre, con tres equipos que cuentan con futbolistas costarricenses entre sus filas.

El Egnatia de Albania, el Riga FC de Letonia y el Universitatea Craiova de Rumanía afrontarán sus respectivos compromisos en la primera jornada de la competición europea.

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En 3 puntos La UEFA Conference League 2026-2027 comenzará su fase de liga este jueves 15 de octubre, con tres equipos que cuentan con futbolistas costarricenses entre sus filas. El Egnatia de Albania, el Riga FC de Letonia y el Universitatea Craiova de Rumanía afrontarán sus respectivos compromisos en la primera jornada de la competición europea. Los partidos de esta primera jornada representan una nueva oportunidad para los legionarios costarricenses que buscan consolidarse en el fútbol europeo.

El Egnatia se enfrentará al Midtjylland de Dinamarca, mientras el Riga FC tendrá como rival al Kairat Almaty de Kazajistán. Por su parte, el Universitatea Craiova se medirá al Getafe de España. Los tres encuentros están incluidos en el calendario oficial de la UEFA.

En el caso del Egnatia, la atención estará puesta en el delantero costarricense Jurguens Montenegro, quien forma parte de la plantilla del conjunto albanés.

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Carlos Mora, por su parte, integra el Universitatea Craiova y tendrá la oportunidad de disputar una nueva campaña internacional con el club rumano. Su participación en el encuentro ante Getafe dependerá de la convocatoria y las decisiones del cuerpo técnico.

La situación de Orlando Galo es diferente. El mediocampista del Riga FC sufrió una lesión de meniscos mientras estaba con la Selección Nacional, por lo que no se espera que esté disponible para el partido de este jueves. El club letón también cuenta con el delantero costarricense Anthony Contreras.

Los partidos de esta primera jornada representan una nueva oportunidad para los legionarios costarricenses que buscan consolidarse en el fútbol europeo. Sin embargo, las alineaciones oficiales permitirán confirmar cuáles estarán en condiciones de jugar y quiénes tendrán participación efectiva.