Tras seis días de búsqueda, encuentran sin vida a joven de 17 años desaparecido en catarata de Tarrazú

Después de seis días de búsqueda, las autoridades localizaron este jueves 1 de octubre el cuerpo sin vida de Daniel Cubero, de 17 años, quien desapareció luego de sufrir un accidente acuático en la catarata Los Reyes, en San Lorenzo de Tarrazú.

El joven había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado 26 de septiembre, cuando se encontraba en la zona conocida también por sus pozas y sufrió el accidente mientras se bañaba.

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El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica confirmó el hallazgo, realizado dentro de un cañón de complejo acceso en el sector de la catarata.

En 3 puntos Después de seis días de búsqueda, las autoridades localizaron este jueves 1 de octubre el cuerpo sin vida de Daniel Cubero, de 17 años, quien desapareció luego de sufrir un accidente acuático en la catarata Los Reyes. El joven había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado 26 de septiembre, cuando se encontraba en la zona conocida también por sus pozas y sufrió el accidente mientras se bañaba. El hallazgo pone fin a seis días de búsqueda desde que se reportó la desaparición del joven tras el accidente ocurrido en la catarata Los Reyes.

Desde la desaparición de Cubero, diferentes equipos de emergencia y personas de la comunidad participaron en las labores para tratar de localizarlo.

En el operativo participaron integrantes de la Cruz Roja Costarricense, buzos especializados, personal de Rescate Urbano y vecinos de la localidad.

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Las condiciones del terreno representaron una dificultad adicional para los equipos que ingresaron a la zona en busca del joven.

Finalmente, este jueves los cuerpos de emergencia lograron ubicar el cuerpo de Cubero dentro del cañón.

Se requiere equipo especial para extraerlo

Aunque el joven ya fue localizado, las labores todavía no concluyen.

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Bomberos informó que las características del sitio donde fue encontrado hacen necesario utilizar equipo especial para realizar la extracción de manera segura.

La compleja geografía del cañón obliga a los equipos de rescate a extremar las medidas durante el procedimiento para sacar el cuerpo de la zona.

El hallazgo pone fin a seis días de búsqueda desde que se reportó la desaparición del joven tras el accidente ocurrido en la catarata Los Reyes.