OIJ detiene a cuatro hombres por asesinato de vendedor de quesos durante un asalto

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un operativo durante la madrugada de este jueves que terminó con la detención de cuatro hombres investigados por un homicidio ocurrido en Ciudad Quesada.

Las diligencias comenzaron a las 4 a. m., cuando agentes de la Delegación Regional de San Carlos ejecutaron cinco allanamientos de manera simultánea en Barrio San Martín, Barrio La Cruz, Calle Yuca, La Tigra de San Carlos y San Isidro de Alajuela.

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Como resultado de estas acciones fueron detenidos cuatro hombres de apellidos Moya, de 28 años; Sánchez, de 18; López, de 30; y Huete, de 32 años. Todos figuran como sospechosos del delito de homicidio.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el pasado 10 de julio, en el sector de Sucre, en Ciudad Quesada.

En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un operativo durante la madrugada de este jueves que terminó con la detención de cuatro hombres investigados por un homicidio ocurrido en Ciudad Quesada. Las diligencias comenzaron a las 4 a. m., cuando agentes de la Delegación Regional de San Carlos ejecutaron cinco allanamientos de manera simultánea en Barrio San Martín, Barrio La Cruz, Calle Yuca. La investigación continúa para establecer las responsabilidades correspondientes por el homicidio ocurrido en julio en el sector de Sucre.

De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, en apariencia dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron hasta un local comercial dedicado a la venta de quesos para cometer un asalto.

Durante el hecho, los sospechosos presuntamente realizaron varios disparos. Uno de los hombres alcanzó a un hombre de apellido Vázquez, de 26 años, quien falleció en el lugar.

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Además, otro hombre de apellido Vázquez, quien sería el padre del fallecido, resultó herido durante el ataque.

A partir de ese momento, los agentes judiciales desarrollaron diferentes diligencias para tratar de establecer quiénes estarían relacionados con el crimen y determinar la dinámica de lo ocurrido.

Allanamientos permitieron decomisar evidencia

Las autoridades judiciales indicaron que durante los cinco allanamientos se decomisaron diferentes elementos que podrían ser relevantes para la investigación.

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Entre lo localizado se encuentra vestimenta que en apariencia habría sido utilizada durante los hechos, así como un vehículo que estaría relacionado con el caso.

También fueron decomisadas aparentes drogas tipo marihuana y cocaína, además de municiones y otros elementos considerados de importancia para las pesquisas.

Tras completar las diligencias, los cuatro detenidos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades correspondientes por el homicidio ocurrido en julio en el sector de Sucre, en Ciudad Quesada