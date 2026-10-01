Prisión preventiva e internamiento psiquiátrico: Las medidas contra madre e hija que atacaron a adulta mayor a machetazos y golpes

La Justicia impuso medidas cautelares contra María Pineda López y su hija, Mónica Picado Pineda, detenidas por el ataque contra una adulta mayor ocurrido en El Bosque, San Rafael de Oreamuno, Cartago.

Pineda López deberá cumplir cuatro meses de prisión preventiva, mientras que Picado Pineda, de 29 años, deberá permanecer un mes en Capemcol.

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Ambas figuran como imputadas en la causa 26-004305-0058-PE, por el delito de tentativa de homicidio.

En 3 puntos La Justicia impuso medidas cautelares contra María Pineda López y su hija, Mónica Picado Pineda, detenidas por el ataque contra una adulta mayor ocurrido en El Bosque, San Rafael de Oreamuno, Cartago. Pineda López deberá cumplir cuatro meses de prisión preventiva, mientras que Picado Pineda, de 29 años, deberá permanecer un mes en Capemcol. La investigación continuará para determinar las circunstancias de la agresión y la responsabilidad que correspondería a cada una de las imputadas.

La hija también quedó vinculada al ataque

La detención de Mónica Picado Pineda representó uno de los nuevos elementos dentro de la investigación, luego de que las autoridades determinaran su presunta participación en la agresión contra la adulta mayor.

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Un video difundido en redes sociales muestra parte del ataque. En las imágenes, Picado Pineda aparece golpeando a la víctima, de apellido Gómez, mientras Pineda López la atacaba con un machete.

La joven fue detenida por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) minutos después del ataque ocurrido el martes 29 de setiembre.

Tras la captura, ambas mujeres rindieron declaración indagatoria y quedaron a la espera de que se definieran las medidas cautelares.

Ahora, con la decisión judicial, Pineda López permanecerá cuatro meses en prisión preventiva, mientras que Picado Pineda cumplirá un mes de medida cautelar en el Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL).

La investigación continuará para determinar las circunstancias de la agresión y la responsabilidad que correspondería a cada una de las imputadas.