¡No la dejen libre! Vecinos protestan frente a tribunales por mujer señalada de violentos ataques

Un grupo de vecinos de Oreamuno, en Cartago, se manifestó este jueves frente a los Tribunales de Justicia para solicitar a los jueces que no dejen en libertad a la mujer señalada de atacar con un cuchillo a una adulta mayor de esa comunidad.

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En 3 puntos Un grupo de vecinos de Oreamuno, en Cartago, se manifestó este jueves frente a los Tribunales de Justicia para solicitar a los jueces que no dejen en libertad a la mujer señalada de atacar con un cuchillo a una adulta mayor de esa… Los manifestantes aseguran que no se trata de un hecho aislado, pues denuncian que la misma mujer habría protagonizado otras agresiones contra vecinos, utilizando palos y cuchillos. En el video adjunto, los vecinos explican las razones de su protesta y relatan las situaciones que aseguran haber vivido.

Los manifestantes aseguran que no se trata de un hecho aislado, pues denuncian que la misma mujer habría protagonizado otras agresiones contra vecinos, utilizando palos y cuchillos.

Los residentes afirman que están cansados de los constantes conflictos y temen que se produzcan nuevos hechos de violencia si la sospechosa regresa al barrio.

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Durante la manifestación, los afectados hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que escuchen sus preocupaciones y adopten medidas que garanticen la seguridad de la comunidad.

En el video adjunto, los vecinos explican las razones de su protesta y relatan las situaciones que aseguran haber vivido.