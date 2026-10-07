Trailero es baleado en El Coyol en un aparente intento de bajonazo

Un conductor de tráiler resultó herido de bala la tarde de este miércoles en El Coyol de Alajuela, en una de las rotondas de la ruta 27, en un incidente que ahora es investigado por las autoridades\.

De acuerdo con información que ha trascendido de manera extraoficial desde la escena, el chofer habría sido víctima de un aparente intento de bajonazo, con el objetivo de robarle el tráiler y la mercadería que transportaba.

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La versión que circula señala que al menos dos personas que viajaban en una motocicleta habrían intervenido al conductor y, durante el supuesto intento de robo, uno de ellos le habría disparado.

En 3 puntos Un conductor de tráiler resultó herido de bala la tarde de este miércoles en El Coyol de Alajuela, en una de las rotondas de la ruta 27, en un incidente que ahora es investigado por las autoridades\. De acuerdo con información que ha trascendido de manera extraoficial desde la escena, el chofer habría sido víctima de un aparente intento de bajonazo, con el objetivo de robarle el tráiler y la mercadería que transportaba. Por ahora, las autoridades deberán establecer qué ocurrió exactamente en la rotonda de la ruta 27, así como determinar si efectivamente se trató de un intento de robo del tráiler y su carga y quiénes estarían detrás del ataque.

El impacto alcanzó uno de los hombros del trabajador.

Tras el incidente, unidades de la Cruz Roja Costarricense acudieron al sitio para atender al herido. También paramédicos de servicios privados colaboraron con la atención de emergencia.

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El conductor fue trasladado en condición urgente hasta el hospital de la provincia.

Posteriormente, trascendió desde el centro médico que el hombre se encontraba fuera de peligro y que habría recibido únicamente el impacto de bala que le provocó la herida.

Hasta el momento, la identidad del conductor no ha trascendido.

Como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido, el caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial.

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Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han brindado una versión oficial sobre lo sucedido, pese a las consultas realizadas por medios de comunicación.

También se consultó al Ministerio de Seguridad Pública, debido a que de manera extraoficial trascendió que dos personas que estarían relacionadas con el hecho habrían sido detenidas minutos después.

Esta información tampoco ha podido ser confirmada oficialmente.

Por ahora, las autoridades deberán establecer qué ocurrió exactamente en la rotonda de la ruta 27, así como determinar si efectivamente se trató de un intento de robo del tráiler y su carga y quiénes estarían detrás del ataque.