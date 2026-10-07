Tragedia en la madrugada: joven de 20 años muere al chocar su moto contra un novillo

Un joven de apenas 20 años perdió la vida durante la madrugada de este miércoles luego de sufrir un aparatoso accidente mientras viajaba en motocicleta por el sector de Acosta, en San José.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Morales.

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En 3 puntos Un joven de apenas 20 años perdió la vida durante la madrugada de este miércoles luego de sufrir un aparatoso accidente mientras viajaba en motocicleta por el sector de Acosta, en San José. La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Morales. El caso permanece bajo investigación con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias que provocaron el fatal accidente.

El accidente ocurrió aproximadamente a la 1:21 a. m., cuando, según la información preliminar de las autoridades judiciales, Morales circulaba en motocicleta y habría impactado contra un novillo que se encontraba recostado cerca de la acera.

Aparentemente, debido a la oscuridad y las circunstancias que ahora deberán ser esclarecidas, el motociclista no habría observado al animal a tiempo y terminó colisionando contra este.

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Producto del fuerte impacto, el joven salió expulsado de la motocicleta y sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el sitio.

Agentes del OIJ se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias que provocaron el fatal accidente.