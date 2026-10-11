Tragedia en Colombia: Tico es hallado inconsciente en festival de música electrónica y muere en el hospital

Un costarricense de 27 años falleció en un hospital de Medellín, Colombia, después de sufrir una emergencia médica mientras asistía a un festival de música electrónica que congregó a miles de personas.

La víctima fue identificada como Ismael Gerardo Méndez Huertas, cuyo caso fue reportado por Caracol Radio, medio de comunicación colombiano.

Publicidad

Según la información divulgada por ese medio, el joven fue encontrado inconsciente durante la noche del sábado 10 de octubre en el sitio donde se desarrollaba el Electric Daisy Carnival (EDC), en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en Medellín.

En 3 puntos Un costarricense de 27 años falleció en un hospital de Medellín, Colombia, después de sufrir una emergencia médica mientras asistía a un festival de música electrónica que congregó a miles de personas. La víctima fue identificada como Ismael Gerardo Méndez Huertas, cuyo caso fue reportado por Caracol Radio, medio de comunicación colombiano. La investigación busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la causa exacta de la muerte de Méndez Huertas.

Méndez Huertas presentaba dificultades para respirar, por lo que recibió atención del personal de socorro que se encontraba en el evento. Debido a su condición, fue trasladado en una ambulancia hasta un centro médico.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el costarricense falleció horas después, como consecuencia de las complicaciones médicas que presentó.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El reporte preliminar citado por Caracol Radio señala que el joven habría ingresado al hospital con un cuadro clínico presuntamente relacionado con una sobredosis.

No obstante, esta información no constituye una confirmación de la causa de muerte. Las autoridades investigan lo ocurrido para establecer qué provocó la emergencia médica y las circunstancias en las que falleció el costarricense.

Por el momento, no se han detallado otros elementos sobre las condiciones de salud que presentaba antes de ser atendido ni sobre los factores que pudieron desencadenar la situación.

Emergencia ocurrió durante festival internacional

Publicidad

El caso se registró durante el Electric Daisy Carnival, un festival de música electrónica celebrado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en Medellín, que reúne a miles de asistentes, tanto colombianos como extranjeros.

La emergencia requirió la intervención de los equipos de socorro del evento y el posterior traslado del joven a un centro hospitalario, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

La investigación busca esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la causa exacta de la muerte de Méndez Huertas.