Tragedia en Aserrí: Bebé de solo meses de nacida muere de una cruel forma

Una bebé de menos de un año murió durante la noche de este sábado luego de sufrir un golpe en la cabeza en Salitrillo de Aserrí, San José.

La emergencia fue reportada a las 11:32 p. m., cuando se solicitó atención para la menor.

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En 3 puntos Una bebé de menos de un año murió durante la noche de este sábado luego de sufrir un golpe en la cabeza en Salitrillo de Aserrí, San José. La emergencia fue reportada a las 11:32 p. m., cuando se solicitó atención para la menor. La investigación judicial permitirá esclarecer lo sucedido durante la noche de este sábado en Salitrillo de Aserrí y determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con la muerte de la bebé.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron a la bebé con una herida abierta en la frente. Además, presentaba una coloración azulada en la piel, asociada con falta de oxígeno en la sangre.

La Cruz Roja Costarricense atendió la situación y, pese a la intervención de los paramédicos, la menor fue declarada fallecida en el lugar.

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Tras confirmarse la muerte de la bebé, el caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el golpe que sufrió la menor.

Por el momento, la información disponible no establece cómo ocurrió el incidente ni qué provocó la lesión en la cabeza.

La investigación judicial permitirá esclarecer lo sucedido durante la noche de este sábado en Salitrillo de Aserrí y determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con la muerte de la bebé.