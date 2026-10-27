Todo lo que debe saber sobre los cambios que traerá el calendario escolar 2027

El Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó el calendario escolar de 2027, que establece el inicio de las clases para el 1.º de marzo y su conclusión el 30 de noviembre, como parte de una reorganización del curso lectivo que también incluye cambios en la preparación de los docentes.

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El calendario contempla 200 días en total: 180 de trabajo pedagógico con estudiantes y 20 destinados a formación docente, planificación y gestión educativa.

El MEP aclaró que esos 20 días no corresponden a vacaciones, sino a tiempo reservado para preparar, acompañar y cerrar el curso lectivo, así como para reducir las interrupciones de las lecciones.

En 3 puntos El Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó el calendario escolar de 2027, que establece el inicio de las clases para el 1.º de marzo y su conclusión el 30 de noviembre. El calendario contempla 200 días en total: 180 de trabajo pedagógico con estudiantes y 20 destinados a formación docente, planificación y gestión educativa. “Una familia necesita saber cuándo comienzan las clases.

El personal docente ingresará el 8 de febrero, tres semanas antes del regreso de los estudiantes a las aulas.

El curso lectivo se dividirá en dos periodos, separados por las vacaciones de medio año:

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El primer periodo comprenderá 85 días efectivos de clases y finalizará con la entrega de calificaciones e informes descriptivos de logro a las familias.

El segundo periodo se extenderá del 19 de julio al 30 de noviembre y tendrá 95 días efectivos de lecciones.

Aunque las clases en las aulas concluirán en noviembre, durante diciembre se realizarán actividades de cierre, como graduaciones, matrícula y entrega de notas. Según explicó el ministro, la Fiesta de la Alegría está prevista para el 2 de diciembre.

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Tres semanas de preparación para docentes

Entre el ingreso del personal docente y el inicio de las clases habrá tres semanas destinadas a la preparación del curso.

Las dos primeras, del 8 al 19 de febrero, se dedicarán a la formación de los educadores. La tercera estará reservada para la planificación y organización de las lecciones.

La capacitación abordará temas como la mediación pedagógica —es decir, la manera en que se enseña—, el clima de aula, la evaluación de los aprendizajes, las tecnologías emergentes, el pensamiento lógico y la comprensión de lectura en todas las asignaturas.

Las autoridades explicaron que la formación incluirá cursos en computadora y talleres presenciales en los centros educativos. También se trabajarán temas como salud mental, educación financiera y ciberseguridad.

Durante el curso se habilitarán cinco espacios de cuatro horas para que los docentes compartan materiales, experiencias y prácticas que les han dado resultado en las aulas. El objetivo es conformar comunidades de aprendizaje y redes de apoyo pedagógico dentro de las instituciones y los circuitos educativos.

Otra de las novedades anunciadas por el MEP es que los educadores tendrán acceso a planeamientos didácticos mediante una Mochila Digital.

Según explicó el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, los documentos podrán descargarse y adaptarse a las necesidades de cada grupo y oferta educativa.

La intención, indicó, es que los docentes cuenten con apoyo para preparar sus clases y que no deban asumir gastos para comprar planeamientos. El ministerio también busca dar mayor uniformidad a estos materiales.

A ello se sumará un ordenamiento administrativo para evitar que el personal docente tenga que registrar varias veces la misma información en expedientes, censos y plataformas, de acuerdo con el MEP.

La reorganización del calendario no elimina la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Festival Estudiantil de las Artes, los Juegos Deportivos Estudiantiles ni los procesos de participación estudiantil.

El ministerio indicó que la preparación para esas actividades se integrará al trabajo pedagógico durante el año, de modo que las ferias, presentaciones y competencias sean espacios para mostrar lo aprendido.

Por ejemplo, una investigación para la feria científica podrá desarrollarse desde las clases de Ciencias, con preguntas y experimentos que luego se presentarán en el evento.

En el caso de los Juegos Deportivos Estudiantiles, el MEP aseguró que se protegerán las lecciones semanales de Educación Física. El docente acompañará la formación deportiva, mientras que las estructuras de apoyo del centro educativo atenderán aspectos organizativos y logísticos.

“La ciencia, el arte y el deporte estarán presentes durante todo el año en las escuelas y colegios. Cada feria, festival o competencia será la culminación de lo que los estudiantes aprenden y crean en el aula”, afirmó Sánchez.

El MEP informó que presentará el calendario en versiones diferenciadas para preescolar, primaria, secundaria y educación de personas jóvenes y adultas, con el fin de que cada comunidad educativa identifique las fechas que le corresponden.

De acuerdo con el ministerio, la reorganización toma en cuenta una investigación en la que participaron más de 11.000 personas de la comunidad educativa. Entre las necesidades identificadas se mencionan una planificación más anticipada, una mejor organización de las capacitaciones y la reducción de trámites duplicados.

“Una familia necesita saber cuándo comienzan las clases. Un docente necesita tiempo para prepararlas. Y un estudiante necesita que, cuando llegue a la escuela o al colegio, ese tiempo se aproveche para aprender”, manifestó el ministro.