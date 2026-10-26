Gobierno propone aumento para los salarios mínimos del sector privado en 2027

Los salarios mínimos del sector privado en Costa Rica podrían aumentar un 1,70% a partir de enero de 2027. Este lunes, la representación del Gobierno presentó su propuesta de ajuste ante el Consejo Nacional de Salarios, con un incremento general para todas las ocupaciones.

La propuesta fue expuesta por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla, y la viceministra del Área Laboral, Adriana Benavides Víquez, como parte del proceso de negociación para definir los nuevos salarios mínimos.

Publicidad

Además del incremento general, el planteamiento estatal contempla ajustes adicionales para dos categorías ocupacionales: trabajo doméstico y Técnico Medio en Educación Diversificada, correspondiente a personas con formación en colegios técnicos profesionales.

Trabajo doméstico tendría un aumento adicional

En 3 puntos Los salarios mínimos del sector privado en Costa Rica podrían aumentar un 1,70% a partir de enero de 2027. La propuesta fue expuesta por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla, y la viceministra del Área Laboral, Adriana Benavides Víquez, como parte del proceso de negociación para definir los nuevos salarios mínimos. La resolución del Consejo Nacional de Salarios determinará cuánto subirán los salarios mínimos de las distintas ocupaciones y cuáles serán los ajustes adicionales que se aplicarán a las categorías contempladas en la negociación.

Uno de los componentes de la propuesta es un ajuste adicional del 4,186693% para la categoría de trabajo doméstico, con el objetivo de continuar el proceso de igualdad salarial.

Este incremento se sumaría al ajuste general planteado por el Gobierno, según la propuesta presentada ante el Consejo Nacional de Salarios.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La medida busca dar continuidad al proceso de equiparación salarial para las personas que desempeñan labores domésticas, una de las categorías contempladas de manera específica en la negociación de este año.

También proponen un ajuste para técnicos medios

La representación estatal solicitó, además, aplicar un incremento adicional del 0,88768% para la categoría de Técnico Medio en Educación Diversificada, que incluye a personas trabajadoras con títulos de colegios técnicos profesionales.

Este ajuste forma parte del proceso orientado a mejorar el salario mínimo establecido para dicha categoría ocupacional.

Publicidad

De esta manera, la propuesta gubernamental combina un aumento general para todas las ocupaciones con porcentajes adicionales para grupos específicos.

¿Qué propusieron los empleadores y los trabajadores?

La propuesta del Gobierno coincide con el porcentaje general planteado por la representación empleadora, que también solicitó un incremento del 1,70%.

Por su parte, las representaciones laborales presentaron propuestas de aumento general del 1,70% y del 2,23%, respectivamente.

Con estas posiciones sobre la mesa, el Consejo Nacional de Salarios deberá definir el porcentaje que finalmente se aplicará a los salarios mínimos del sector privado.

¿Cuándo se conocerá el aumento definitivo?

La fijación salarial está prevista para el próximo miércoles 28 de octubre. Una vez definido el ajuste, los nuevos salarios mínimos entrarían en vigencia el 1 de enero de 2027.

Hasta que se tome la decisión final, el porcentaje del 1,70% presentado por el Gobierno se mantiene como una propuesta y no como un aumento definitivo aprobado.

La resolución del Consejo Nacional de Salarios determinará cuánto subirán los salarios mínimos de las distintas ocupaciones y cuáles serán los ajustes adicionales que se aplicarán a las categorías contempladas en la negociación.