Patricia Vargas lanza contundente mensaje sobre la corrupción en el Poder Judicial: “Cero tolerancia”

La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, fijó su posición sobre la corrupción y la posible infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas, durante una conferencia de prensa posterior a su elección.

Consultada sobre este tema, la magistrada reconoció que se trata de una situación que puede presentarse en distintos poderes de la República, aunque sostuvo que los casos detectados dentro del Poder Judicial han sido pocos.

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Vargas explicó que la propia institución ha identificado situaciones irregulares y ha impulsado los procedimientos correspondientes contra las personas involucradas, tanto en el ámbito penal como en el administrativo.

“Es decir, es una realidad que se da. Yo creo que no es exclusiva de Costa Rica ni de uno u otro poder. En todos los poderes podríamos encontrar situaciones, casos de corrupción, incluso hablando de un concepto más grande, ¿verdad? No solamente narcotráfico sino de corrupción en general”, manifestó.

En 3 puntos La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, fijó su posición sobre la corrupción y la posible infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas, durante una conferencia de prensa posterior a su elección. Consultada sobre este tema, la magistrada reconoció que se trata de una situación que puede presentarse en distintos poderes de la República, aunque sostuvo que los casos detectados dentro del Poder Judicial han sido pocos. Vargas dejó claro que la lucha contra la corrupción será un asunto prioritario y que el Poder Judicial mantendrá su compromiso de actuar frente a las situaciones irregulares que sean detectadas.

La jerarca aseguró que el Poder Judicial continuará trabajando para detectar posibles irregularidades y garantizar que la administración de justicia responda a los principios de transparencia y probidad.

Poder Judicial destaca cambios en su régimen disciplinario

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Durante sus declaraciones, Vargas también se refirió a las medidas impulsadas por el Poder Judicial para fortalecer los mecanismos de control interno.

La magistrada recordó que desde la institución se promovió un proyecto de ley que posteriormente se convirtió en ley de la República y que transformó el régimen disciplinario del Poder Judicial.

Según explicó, estos cambios buscan fortalecer la capacidad institucional para detectar situaciones irregulares y proceder cuando se identifiquen posibles responsabilidades.

La nueva presidenta señaló que las herramientas disciplinarias forman parte de los esfuerzos para evitar que situaciones relacionadas con la corrupción afecten el funcionamiento de la administración de justicia.

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En ese contexto, fue enfática al referirse a la posición que mantendrá la institución frente a estas conductas.

“El Poder Judicial tiene cero tolerancia con la corrupción”, afirmó Vargas.

La magistrada indicó que la institución continuará trabajando en esa dirección, con el propósito de garantizar una administración de justicia que actúe conforme a sus responsabilidades.

Vargas se refiere a los cuestionamientos sobre las instituciones públicas

La consulta sobre la posible infiltración del narcotráfico también abrió espacio para que la jerarca se refiriera a la corrupción desde una perspectiva más amplia.

En su respuesta, señaló que este tipo de situaciones no son exclusivas de Costa Rica ni de una institución determinada, por lo que considera necesario mantener mecanismos que permitan identificar y atender los casos que se presenten.

En el caso del Poder Judicial, destacó que la detección de situaciones irregulares ha dado paso a procesos contra las personas señaladas, tanto mediante procedimientos penales como administrativos.

La nueva presidenta también aseguró que continuará impulsando acciones para mantener los controles institucionales y fortalecer la respuesta ante eventuales conductas indebidas.

Sus declaraciones se producen al inicio de su gestión al frente de la Corte Suprema de Justicia, en la que deberá atender distintos desafíos relacionados con el funcionamiento de la institución y la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.

Vargas dejó claro que la lucha contra la corrupción será un asunto prioritario y que el Poder Judicial mantendrá su compromiso de actuar frente a las situaciones irregulares que sean detectadas.