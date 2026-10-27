MEP pone fin a la compra de planeamientos: docentes tendrán una mochila digital gratuita

El Ministerio de Educación Pública (MEP) entregará a los docentes los planeamientos para sus lecciones a partir de 2027, mediante una mochila digital que permitirá descargarlos y adaptarlos a las necesidades de cada aula y oferta educativa.

El ministro de Educación explicó que la medida busca apoyar a los educadores, estandarizar la planificación y evitar que deban gastar dinero en la compra de estos materiales.

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Según indicó el jerarca, durante años algunos docentes elaboraron sus propios planeamientos, mientras que otros recurrieron a la compra de documentos, lo que implicaba gastos y diferencias en la planificación.

En 3 puntos El Ministerio de Educación Pública (MEP) entregará a los docentes los planeamientos para sus lecciones a partir de 2027, mediante una mochila digital que permitirá descargarlos y adaptarlos a las necesidades de cada aula y oferta educativa. El ministro de Educación explicó que la medida busca apoyar a los educadores, estandarizar la planificación y evitar que deban gastar dinero en la compra de estos materiales. Las autoridades indicaron que estos espacios se distribuirán aproximadamente cada dos meses y permitirán reforzar la planificación a lo largo del curso lectivo.

“Cada docente lo pueda usar y adaptar a cada oferta educativa y a cada aula”, afirmó el ministro al presentar la iniciativa.

El anuncio forma parte de los cambios que acompañan el calendario escolar de 2027, cuyo inicio de clases está previsto para el 1.º de marzo.

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Antes de que los estudiantes regresen a las aulas, los docentes tendrán tres semanas de preparación, del 8 al 26 de febrero. De ese periodo, dos semanas serán para formación y una para la planificación y gestión del curso lectivo.

Las autoridades detallaron que la capacitación se concentrará en áreas como mediación pedagógica —la forma en que se enseña—, evaluación de los aprendizajes, tecnologías emergentes, clima de aula, pensamiento lógico y comprensión de lectura en todas las asignaturas.

También se abordarán otros temas, entre ellos salud mental, educación financiera y ciberseguridad.

La formación incluirá cursos en computadora y talleres presenciales en los centros educativos, además de otros recursos virtuales.

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El MEP anunció que el calendario contemplará cinco espacios de cuatro horas durante el año para que los docentes formen comunidades de aprendizaje y redes de apoyo pedagógico.

En esas jornadas, los educadores podrán compartir materiales, conversar sobre las actividades que les han dado resultado y trabajar en la mejora de los planeamientos para preescolar, primaria, secundaria y educación de personas adultas.

Las autoridades indicaron que estos espacios se distribuirán aproximadamente cada dos meses y permitirán reforzar la planificación a lo largo del curso lectivo.