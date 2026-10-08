Tiene tan solo 14 años y hoy el OIJ lo arrestó por un caso de venta de drogas: Ojo a todo lo que se le decomisó

Un menor de apenas 14 años fue detenido la mañana de este jueves durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en el centro de Upala, Alajuela.

El adolescente figura como sospechoso del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta de drogas, según informó la Policía Judicial.

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La investigación habría comenzado en agosto de este año, luego de que las autoridades recibieran información confidencial sobre una presunta actividad de venta de estupefacientes en ese sector.

En 3 puntos Un menor de apenas 14 años fue detenido la mañana de este jueves durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en el centro de Upala, Alajuela. El adolescente figura como sospechoso del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, bajo la modalidad de venta de drogas, según informó la Policía Judicial. Tras su detención, el adolescente será presentado ante la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica.

A partir de ese reporte, los agentes desarrollaron distintas diligencias para verificar la información y determinar si el menor estaría involucrado en la aparente actividad ilícita.

Decomisan aparentes dosis de crack y dinero

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El operativo se llevó a cabo a partir de las 6 a. m. de este jueves, bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

Durante el allanamiento, además de detener al adolescente, los investigadores decomisaron 34 envoltorios de aparente crack, ₡21.800 en efectivo y varios aparatos electrónicos.

Estos artículos quedaron en manos de las autoridades como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

Menor será presentado ante las autoridades

Tras su detención, el adolescente será presentado ante la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica.