¡Ticos sacuden el fútbol internacional! Lassiter firma doblete, Alonso Martínez rompe la sequía y Madrigal celebra un título

El fútbol internacional tuvo acento costarricense. Varios legionarios aprovecharon el fin de semana para convertirse en protagonistas con sus respectivos clubes, en una jornada que dejó goles, un título y actuaciones que vuelven a poner la atención sobre el talento nacional fuera de nuestras fronteras.

Ariel Lassiter y Alonso Martínez celebraron anotaciones importantes en la MLS, Warren Madrigal sumó un logro colectivo con Nashville SC, Keylor Navas respondió con intervenciones determinantes en México y Génesis Pérez dio un paso importante en su experiencia europea.

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Lassiter golpea dos veces y alcanza los 10 goles

Ariel Lassiter tuvo una actuación destacada con el Portland Timbers, que derrotó 3-2 al Charlotte FC en un partido lleno de emociones.

En 3 puntos El fútbol internacional tuvo acento costarricense. Ariel Lassiter y Alonso Martínez celebraron anotaciones importantes en la MLS, Warren Madrigal sumó un logro colectivo con Nashville SC. Con goles, actuaciones destacadas y un título internacional, los costarricenses dejaron varias historias para seguir de cerca.

El costarricense apareció en dos momentos importantes del encuentro. Primero, igualó el marcador al minuto 11 y, posteriormente, volvió a hacerse presente en las redes al 40'.

Con ese doblete, Lassiter llegó a 10 goles con el conjunto estadounidense durante la temporada, una cifra que confirma su capacidad para aportar en el frente ofensivo.

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Su actuación también dejó su sello en un triunfo ajustado, en el que Portland necesitó tres anotaciones para superar a un Charlotte que mantuvo la disputa hasta el final.

Alonso Martínez vuelve a gritar gol tras una larga espera

Otra de las noticias más significativas llegó desde Nueva York. Alonso Martínez volvió a anotar con el New York City FC en el empate 2-2 ante Orlando City.

El delantero costarricense abrió el marcador al minuto 18, en una anotación que tiene un valor especial por todo lo que ha tenido que superar para volver a competir.

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Martínez llevaba casi un año sin marcar debido a una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla, una lesión que lo obligó a atravesar un largo proceso de recuperación.

Por eso, su regreso al gol representa mucho más que una anotación en las estadísticas. Ahora, el atacante buscará recuperar progresivamente su mejor versión y volver a convertirse en una pieza determinante para su equipo.

Warren Madrigal celebra un título con Nashville SC

Warren Madrigal también tuvo motivos para festejar. El Nashville SC conquistó la Supporters' Shield 2026 después de imponerse 0-2 como visitante al CF Montréal.

El costarricense ingresó al terreno de juego al minuto 67 y participó en el encuentro que confirmó la conquista del conjunto estadounidense.

La Supporters' Shield reconoce al equipo con el mejor rendimiento de la temporada regular de la MLS. Además del trofeo, Nashville aseguró la ventaja de local durante los playoffs de la MLS Cup y un boleto directo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Para Madrigal, el logro representa una nueva experiencia en su carrera internacional, en una campaña en la que su equipo consiguió cerrar la fase regular en lo más alto.

En México, Keylor Navas volvió a ser noticia por su rendimiento con Pumas, que empató ante Tigres.

El guardameta costarricense realizó seis intervenciones clave, con las que contribuyó a sostener a su equipo en un compromiso exigente.

Su actuación volvió a colocar el foco sobre la importancia de sus intervenciones en un partido en el que Pumas tuvo que responder ante la presión de uno de los rivales más competitivos del fútbol mexicano.

Génesis Pérez vive un momento especial en España

La jornada también dejó una noticia importante para el fútbol femenino costarricense.

Génesis Pérez fue titular por primera vez con el Atlético de Madrid, un paso significativo en su experiencia con el conjunto español.

La presencia de la futbolista nacional en el once inicial representa una oportunidad para continuar ganando protagonismo y abrirse espacio en una de las organizaciones más reconocidas del fútbol europeo.

Con goles, actuaciones destacadas y un título internacional, los costarricenses dejaron varias historias para seguir de cerca. La atención ahora estará puesta en la continuidad de Alonso Martínez tras su regreso al gol, el momento anotador de Lassiter y el papel que podrán asumir Madrigal, Navas y Pérez en los próximos compromisos de sus respectivos equipos.