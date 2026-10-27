¡Se le viene la noche a Saprissa! Los números que encienden las alarmas de Medford y ponen en peligro el liderato

Deportivo Saprissa todavía es el líder del Torneo de Apertura 2026, pero su posición en la tabla comienza a contrastar con el rendimiento que muestra dentro de la cancha.

El equipo dirigido por Hernán Medford llegó a tener una ventaja de siete puntos sobre sus perseguidores. Ahora, a cinco jornadas del cierre de la fase regular, los números reflejan una realidad muy diferente: el margen desapareció, los tropiezos se acumulan y varios equipos amenazan con arrebatarle el primer lugar.

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La derrota 2-1 ante San Carlos, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, volvió a dejar expuestas las dificultades de un conjunto morado que atraviesa uno de sus momentos más complicados del campeonato.

Saprissa suma 24 puntos, los mismos que Cartaginés y Sporting. La diferencia de goles (+13) le permite mantenerse en la cima, por encima de brumosos (+7) y albinegros (+6).

En 3 puntos Deportivo Saprissa todavía es el líder del Torneo de Apertura 2026, pero su posición en la tabla comienza a contrastar con el rendimiento que muestra dentro de la cancha. El equipo dirigido por Hernán Medford llegó a tener una ventaja de siete puntos sobre sus perseguidores. La pregunta ya no es cuánto tiempo podrá mantenerse Saprissa en la cima, sino si logrará recuperar a tiempo el fútbol que lo llevó hasta ahí.

Sin embargo, Alajuelense y San Carlos acechan con 22 unidades. El liderato está lejos de ser una garantía y el calendario que viene podría cambiarlo todo.

Tres derrotas en cinco partidos: la caída que preocupa a Medford

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Los últimos resultados del Monstruo ofrecen una de las señales más claras de su pérdida de regularidad.

De los últimos 15 puntos disputados, Saprissa apenas consiguió seis, para una efectividad del 40 %.

En ese periodo ganó dos encuentros, ambos en casa, ante Herediano y Sporting. Las otras tres presentaciones terminaron en derrotas frente a Escorpiones, Cartaginés y San Carlos, todas como visitante.

El contraste es evidente: mientras el equipo ha logrado sostener sus resultados en Tibás, lejos de su estadio ha perdido la capacidad de sumar con regularidad.

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Esos nueve puntos perdidos en sus últimos tres desplazamientos también tuvieron consecuencias directas en la clasificación. Sus rivales aprovecharon el bajonazo para recortar distancias y convertir la lucha por el liderato en una disputa entre varios clubes.

Lo que semanas atrás parecía una ventaja importante para administrar ahora se ha transformado en una presión constante.

El rendimiento como visitante representa uno de los mayores focos de preocupación para el cuerpo técnico morado.

En siete partidos fuera del estadio Ricardo Saprissa, el equipo consiguió seis de los 21 puntos posibles, para una efectividad del 28,6 %.

Además, registra siete goles anotados y nueve recibidos, con una diferencia de -2.

Si el campeonato se ordenara únicamente con los resultados obtenidos como visitante, Saprissa ocuparía el antepenúltimo lugar, una posición que contrasta radicalmente con su liderato en la tabla general.

La estadística adquiere todavía más importancia porque el calendario le reserva otro desplazamiento exigente: la visita a Herediano, un equipo que viene de derrotar 3-1 a Cartaginés y busca recuperar terreno.

Para Medford, corregir ese comportamiento fuera de casa será fundamental si pretende cerrar la fase regular en la primera posición.

De siete puntos de ventaja a un triple empate

La evolución del campeonato muestra cómo se fue reduciendo el margen de los tibaseños.

Saprissa dominó buena parte del Apertura 2026 y solo perdió momentáneamente el primer lugar en la jornada ocho, cuando Cartaginés lo igualó con 18 puntos y lo desplazó por diferencia de goles.

En la fecha nueve, los morados recuperaron la cima y volvieron a tomar distancia. Para la jornada 11 llegaron a 24 unidades, con tres puntos de ventaja sobre Cartaginés y cuatro sobre Sporting.

Pero el panorama cambió en las jornadas siguientes.

Cartaginés alcanzó los 24 puntos y Sporting hizo lo mismo tras vencer 4-2 a Escorpiones. Saprissa, en cambio, dejó escapar la oportunidad de despegarse al caer frente a San Carlos.

El resultado fue un triple empate en la parte alta y una diferencia de apenas dos puntos respecto a Alajuelense y los norteños.

El equipo que parecía tener el campeonato bajo control ahora está obligado a responder para evitar que sus perseguidores lo desplacen.

La estadística que persigue al Monstruo: 29 partidos sin remontar para ganar

Hay otro dato que agrava las dudas sobre la capacidad de reacción del conjunto morado.

Saprissa acumula una racha de 29 partidos en los que recibió primero un gol y no consiguió remontar para ganar.

La cifra no significa que haya perdido todos esos encuentros, pues algunos pudieron terminar empatados. Lo que refleja es que no logró convertir esos marcadores adversos en victorias durante esa secuencia.

En una fase decisiva del torneo, esta dificultad puede convertirse en un problema importante. Recibir un gol temprano obliga a modificar planes, asumir riesgos y encontrar respuestas futbolísticas en escenarios de mayor presión.

La derrota ante San Carlos volvió a alimentar las interrogantes sobre la capacidad del equipo para reaccionar cuando las cosas no salen como espera.

Mariano Torres lanza la advertencia: «Es hora de despertar rápido»

La preocupación no se limita a las estadísticas. El propio capitán de Saprissa, Mariano Torres, reconoció que el equipo ha perdido parte del nivel que mostró durante las primeras jornadas.

Después de la derrota ante San Carlos, el argentino conversó con Fox y fue directo al describir el momento que atraviesa el conjunto tibaseño.

«Creo que hemos bajado el nivel, hemos bajado el rendimiento respecto a lo que veníamos mostrando. Es hora de despertar rápido, porque esta semana, como dije recién, nos vienen partidos muy importantes para lo que resta del año», expresó.

Las palabras del capitán coinciden con los números recientes y reflejan la urgencia de recuperar el rendimiento antes de que la caída tenga consecuencias mayores.

El siguiente compromiso será el clásico nacional contra Alajuelense, programado para el domingo 1.º de noviembre.

Los manudos tienen 22 puntos, dos menos que Saprissa. Una victoria rojinegra podría cambiar la distribución de fuerzas en la parte alta y aumentar la presión sobre el equipo de Medford.

Después, los morados deberán visitar a Herediano, recibir a Puntarenas, jugar en casa de Pérez Zeledón y cerrar la fase regular frente a Inter San Carlos.

Cinco partidos para definir si el Monstruo consigue defender la cima o termina cediendo el lugar que ocupó durante buena parte del campeonato.

La crisis de resultados también pesa en el plano internacional

El panorama morado tampoco es sencillo fuera del torneo nacional.

Saprissa quedó eliminado de la lucha por el título de la Copa Centroamericana de Concacaf tras caer ante Cartaginés y ahora tiene pendiente el repechaje contra Luis Ángel Firpo, de El Salvador, por un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf.

Ese compromiso representa otra prueba para un equipo que necesita recuperar confianza y encontrar respuestas en un momento en el que los resultados no acompañan.

La exigencia es doble: conservar el primer lugar del Apertura y asegurar su presencia en la principal competición de clubes de la región.

Por eso, la advertencia de Mariano Torres cobra especial relevancia. El capitán sabe que el equipo necesita reaccionar antes de que la presión aumente todavía más.

Saprissa continúa en la cima, pero las cifras cuentan una historia incómoda para el conjunto tibaseño: seis puntos de los últimos 15, tres derrotas consecutivas como visitante, una efectividad del 28,6 % fuera de casa y 29 partidos sin remontar para conseguir una victoria.

El clásico ante Alajuelense aparece ahora como mucho más que un partido de rivalidad. Para Medford y sus dirigidos, puede convertirse en la oportunidad de frenar las dudas o en otro golpe que deje el liderato al alcance de sus perseguidores.

La pregunta ya no es cuánto tiempo podrá mantenerse Saprissa en la cima, sino si logrará recuperar a tiempo el fútbol que lo llevó hasta ahí.