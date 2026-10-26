Alexia Putellas vuelve a reinar! La española conquista su tercer Balón de Oro

Alexia Putellas hace historia con su tercer Balón de Oro

Alexia Putellas volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol femenino. La centrocampista española conquistó este lunes 26 de octubre el Balón de Oro Femenino 2026, un reconocimiento que premia su extraordinaria temporada y la consolida entre las grandes figuras de este deporte.

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La futbolista, quien brilló con el FC Barcelona durante la campaña 2025-2026 antes de incorporarse al London City Lionesses de Inglaterra, recibió su tercera distinción individual, después de las obtenidas en 2021 y 2022.

En 3 puntos Alexia Putellas hace historia con su tercer Balón de Oro Alexia Putellas volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol femenino. Alexia Putellas volvió a demostrar que su nombre pertenece a la élite del fútbol mundial.

Con este nuevo triunfo, Putellas igualó a su compatriota Aitana Bonmatí, quien había ganado el galardón en las tres ediciones anteriores, entre 2023 y 2025.

El rendimiento de Putellas con el Barcelona fue determinante para su consagración. La española formó parte de un equipo que conquistó un triplete, con títulos en la Liga española, la Copa de la Reina y la Liga de Campeones femenina.

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Su aporte ofensivo también destacó durante la temporada. La centrocampista registró 20 goles y 14 asistencias, cifras que respaldaron su candidatura al máximo reconocimiento individual del fútbol femenino.

La conquista europea y los éxitos nacionales reforzaron el protagonismo de Putellas en un conjunto azulgrana que volvió a competir por los principales títulos del continente.

De Barcelona a Inglaterra, con un legado imborrable

El Balón de Oro 2026 tiene un significado especial para Putellas, quien cerró una etapa con el Barcelona antes de dar el salto al fútbol inglés para incorporarse al London City Lionesses.

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La española ya había marcado un antes y un después al convertirse en 2021 en la primera futbolista española en ganar el Balón de Oro Femenino. Un año después volvió a conquistar el premio y ahora, en 2026, recuperó el trono para sumar su tercera estatuilla.

Su trayectoria refleja la evolución del fútbol femenino y el protagonismo que han adquirido las futbolistas españolas en el escenario internacional.

Alexia Putellas volvió a demostrar que su nombre pertenece a la élite del fútbol mundial. Con tres Balones de Oro, la centrocampista igualó a Aitana Bonmatí y añadió un nuevo capítulo a una carrera que continúa dejando huella dentro y fuera de España.