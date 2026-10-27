Ian Martínez contra la pared en Estados Unidos: solo 13 puestos y una amenaza que puede dejarlo fuera de la G League

El sueño de Ian Martínez de consolidarse en el baloncesto profesional de Estados Unidos entra en una etapa determinante. El costarricense comenzará este martes el campamento de entrenamiento de Cleveland Charge, equipo de la G League, la liga de desarrollo de la NBA, donde buscará convencer al cuerpo técnico de que merece un lugar en la plantilla definitiva.

Martínez forma parte de los 17 jugadores convocados por el entrenador Eli Kell-Abrams. Sin embargo, el grupo deberá reducirse a 13 integrantes para afrontar la temporada, que comenzará el próximo 10 de noviembre.

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La diferencia entre continuar en la organización o quedarse fuera de la nómina convierte estos días en una prueba de máxima exigencia para el costarricense, quien tendrá que aprovechar cada entrenamiento para demostrar sus condiciones.

Una oportunidad que puede marcar su carrera

En 3 puntos El sueño de Ian Martínez de consolidarse en el baloncesto profesional de Estados Unidos entra en una etapa determinante. Martínez forma parte de los 17 jugadores convocados por el entrenador Eli Kell-Abrams. El campamento marcará el siguiente capítulo de su camino en Estados Unidos.

El nacional llega a esta instancia después de ser seleccionado mediante el Draft internacional de la G League y de sumar experiencia en la Summer League de la NBA, un escaparate que reúne a jugadores que buscan abrirse camino en el máximo nivel del baloncesto estadounidense.

Ahora, el desafío es diferente: pasar de las oportunidades iniciales a ganarse un puesto dentro de un equipo que ya cuenta con jugadores conocidos y otros que también aspiran a dar el siguiente paso en sus carreras.

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Uno de los aspectos que deberá superar Martínez es la competencia directa por los puestos exteriores. Entre los convocados aparecen Sean McNeil y Kadary Richmond, quienes se desempeñan en posiciones similares a las del costarricense.

Richmond llegó a Cleveland Charge mediante un cambio, mientras que McNeil regresa después de disputar la campaña anterior. Ambos representan parte de la competencia que tendrá el nacional durante la preparación.

Tres jugadores tienen una ventaja especial

Dentro del grupo también aparecen Tristan Enaruna, Riley Minix y Ernest Udeh Jr., quienes cuentan con contratos two-way.

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Este tipo de acuerdo permite a los jugadores alternar entre Cleveland Charge y los Cleveland Cavaliers, franquicia de la NBA vinculada al equipo de desarrollo.

Enaruna y Minix ya cuentan con experiencia en la NBA, mientras que Udeh Jr. llega procedente de la Universidad de Miami.

Aunque estos contratos les ofrecen una vía particular para alternar entre ambas competiciones, el resto de los convocados también tendrá la oportunidad de demostrar que puede aportar al equipo durante la temporada.

Además de McNeil y Richmond, Martínez compartirá el campamento con Norchad Omier y Jaxson Robinson, quienes regresan a la organización tras la campaña 2025-2026.

También buscarán ganarse un lugar Zack Austin, Rashaun Agee, Curtis Jones y Tre’von Spillers, mientras que Lydell Elmore, Marlon Moore y C.J. White intentarán aprovechar la oportunidad que consiguieron tras participar en una convocatoria abierta.

Por su parte, Markhi Strickland fue seleccionado en el Draft de la G League, mientras que el base Noam Yaacov llegó mediante el Draft internacional, el mismo camino utilizado por Martínez.

La presencia de tantos aspirantes convierte el campamento en una competencia interna en la que cada jugador deberá justificar su inclusión en la nómina definitiva.

El 5 de noviembre se conocerá la decisión

Cleveland Charge deberá presentar su plantilla para la temporada a más tardar el 5 de noviembre. Para entonces, el cuerpo técnico tendrá que definir cuáles serán los 13 jugadores que comenzarán la campaña.

Martínez tiene por delante una oportunidad histórica para el baloncesto costarricense, pero también un reto que exige responder dentro de la cancha.

El campamento marcará el siguiente capítulo de su camino en Estados Unidos. La gran incógnita es si el nacional logrará convencer al entrenador y superar la competencia para mantenerse en la estructura de Cleveland Charge cuando llegue el momento de tomar la decisión final.