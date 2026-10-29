Dos caminos distintos, un mismo sueño: la Copa se queda en Costa Rica

La gran final tendrá un ingrediente especial: será la primera vez que dos clubes costarricenses se enfrenten por el título de la Copa Centroamericana desde que comenzó este nuevo formato de la competencia regional en 2023.

Alajuelense: el tricampeón quiere hacer historia

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La Liga, dirigida por Óscar «Machillo» Ramírez, sacó adelante una complicada semifinal ante Motagua.

Los rojinegros ganaron 2-1 al Motagua en el Morera Soto y consiguieron el boleto para defender su corona regional.

En 3 puntos La gran final tendrá un ingrediente especial: será la primera vez que dos clubes costarricenses se enfrenten por el título de la Copa Centroamericana desde que comenzó este nuevo formato de la competencia regional en 2023. Alajuelense: el tricampeón quiere hacer historia ¡Cartago y Alajuela se preparan para dos noches que pueden quedar marcadas en la historia del fútbol nacional!

Ahora tienen una oportunidad enorme: conquistar el tetracampeonato centroamericano y ampliar su dominio en esta competición.

Por su parte, el Club Sport Cartaginés escribió una página memorable.

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Los dirigidos por Amarini Villatoro eliminaron al Olimpia de Honduras, uno de los clubes históricos de Centroamérica, y consiguieron su clasificación después de una serie de enorme exigencia.

Los brumosos viajaron a Tegucigalpa con la ventaja conseguida en el Fello Meza y lograron sacar la clasificación en territorio hondureño.

Ahora tendrán que afrontar el desafío más grande de esta edición: enfrentar al tricampeón Alajuelense por el campeonato.

Costa Rica tendrá un nuevo campeón centroamericano

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La final promete emociones, rivalidad y dos aficiones que sueñan con levantar el trofeo.

Para Cartaginés representa una oportunidad histórica de conquistar Centroamérica. Para Alajuelense significa la posibilidad de alcanzar un tetracampeonato que consolidaría todavía más su trayectoria internacional.

El fútbol nacional ya tiene asegurado algo especial: la Copa Centroamericana 2026 tendrá campeón costarricense.

¡Cartago y Alajuela se preparan para dos noches que pueden quedar marcadas en la historia del fútbol nacional!