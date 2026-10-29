¡Final tica! Alajuelense triunfa y defenderá su trono ante Cartaginés por el reinado de Centroamérica

El fútbol de la región se tiñe completamente con los colores blanco, azul, rojo y negro. En una jornada semifinal de infarto, la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés sellaron sus clasificaciones y protagonizarán una inédita e histórica final costarricense en la Copa Centroamericana 2026. Es la primera vez desde la creación del torneo que la definición por el título queda en manos de dos escuadras de una misma nación.

El camino a la última instancia no pudo ser más dramático. El Club Sport Cartaginés, dirigido por el estratega guatemalteco Amarini Villatoro, dio la gran sorpresa de la fase previa al silenciar el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Cuando todo parecía estar en contra, un gol agónico de Geancarlo Castro al minuto 94 estableció el definitivo 2-2 en el juego de vuelta (3-2 en el marcador global), eliminando directamente al poderoso e histórico CD Olimpia de Honduras. Con esto, Villatoro alcanza de manera consecutiva su segunda final centroamericana personal, tras haber dirigido al Xelajú de Guatemala en la edición anterior.

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La jerarquía del campeón defensor en la "Catedral"

En 3 puntos El fútbol de la región se tiñe completamente con los colores blanco, azul, rojo y negro. El camino a la última instancia no pudo ser más dramático. Además del prestigio de levantar la copa, el equipo que se consagre campeón avanzará de forma directa a la ronda de octavos de final de la prestigiosa Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Por su parte, la Liga Deportiva Alajuelense ratificó su jerarquía absoluta en la región. Tras un disputado empate sin goles en el compromiso de ida, el vigente tricampeón del torneo hizo valer su localía en el Estadio Alejandro Morera Soto para vencer 2-1 a las Águilas Azules del Motagua. La victoria no solo aseguró el pase del "León" a su cuarta final consecutiva, sino que los catapultó a la cima de la tabla acumulada del certamen con 17 puntos, ganando el derecho de cerrar la serie en casa al superar por una sola unidad los 16 puntos cosechados por el cuadro brumoso.

Fechas confirmadas para la batalla por el Istmo

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Al liderar la tabla acumulada, el monarca defensor cerrará la eliminatoria ante su afición. El calendario oficial de la Concacaf para definir al campeón quedó establecido de la siguiente manera:

• Final de Ida: Miércoles 2 de diciembre en el Estadio José Rafael "Fello" Meza, Cartago.

• Final de Vuelta: Domingo 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela.

La serie deparará un condimento emocional inmenso y una ineludible narrativa de revancha. Para el liguismo, el recuerdo del Clausura 2022 sigue latente, aquella histórica noche donde el Cartaginés rompió su legendaria sequía de 81 años sin títulos celebrando precisamente sobre el césped del Morera Soto. Cuatro años después, el destino los vuelve a poner cara a cara en una final, pero esta vez con Alajuelense defendiendo con uñas y dientes su hegemonía centroamericana.

Además del prestigio de levantar la copa, el equipo que se consagre campeón avanzará de forma directa a la ronda de octavos de final de la prestigiosa Copa de Campeones de la Concacaf 2027, logrando saltarse la exigente primera fase del torneo de clubes más importante de la confederación.