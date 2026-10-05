Surinam, Guatemala y Honduras se juegan la vida en Liga de Naciones

La Liga de Naciones Concacaf 2026/27 entra este lunes 5 de octubre en su última fecha de la fase de grupos y el Grupo B concentra buena parte de la atención, con tres partidos que definirán los dos boletos a los cuartos de final.

El grupo está integrado por Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. De acuerdo con el formato de la Liga A, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

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Surinam llega a la jornada decisiva con una posición privilegiada después de sumar siete puntos. El equipo suramericano derrotó a Honduras y Martinica y posteriormente empató 0-0 con Guatemala.

Ahora tendrá que visitar precisamente a Guatemala, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala, a las 8 de la noche.

En 3 puntos La Liga de Naciones Concacaf 2026/27 entra este lunes 5 de octubre en su última fecha de la fase de grupos y el Grupo B concentra buena parte de la atención, con tres partidos que definirán los dos boletos a los cuartos de final. El grupo está integrado por Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. Los resultados de este lunes definirán finalmente cuáles serán los dos representantes del Grupo B en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, instancia que se disputará en noviembre.

Un triunfo le permitiría cerrar la fase con autoridad, mientras que un empate también puede ser suficiente para mantenerse en la pelea por uno de los dos primeros puestos, dependiendo de los demás resultados.

Guatemala no quiere dejar escapar su oportunidad

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La selección guatemalteca también llega con posibilidades de meterse entre los dos mejores.

Guatemala empató 0-0 ante Surinam en la jornada anterior y necesita ahora hacer valer su condición de local para intentar dar el salto en la clasificación.

El duelo ante Surinam adquiere así carácter de final para los centroamericanos: ganar significa presionar directamente por uno de los boletos a cuartos de final.

Mientras tanto, Honduras recibirá a Jamaica en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, a las 10 de la noche.

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La selección catracha llega golpeada después de perder sus tres primeros partidos de esta fase, incluido el reciente 2-1 ante Martinica. Ese resultado dejó a Honduras sin margen para aspirar a los primeros lugares.

Por eso, más que una posibilidad de clasificación a cuartos, el compromiso representa para Honduras la oportunidad de cerrar la ventana internacional con una reacción ante su afición.

Jamaica, en cambio, llega como uno de los equipos mejor posicionados del grupo. Los caribeños derrotaron a Guatemala y Honduras, además de superar a El Salvador, por lo que afrontan la última fecha desde una posición favorable.

Martinica y El Salvador completan la jornada

El tercer partido del Grupo B será Martinica contra El Salvador, en el Stade Pierre Aliker, en Fort-de-France, a las 6 de la tarde.

Martinica llega con tres puntos después de su victoria histórica sobre Honduras, mientras El Salvador también necesita un resultado positivo para cerrar su participación.

Concacaf estableció oficialmente para este lunes los tres partidos: Honduras-Jamaica, Guatemala-Surinam y Martinica-El Salvador.

La última jornada del Grupo B tendrá como principal atractivo la lucha entre Surinam y Guatemala por mantenerse en la zona de clasificación, mientras Jamaica buscará confirmar su posición.

Los resultados de este lunes definirán finalmente cuáles serán los dos representantes del Grupo B en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, instancia que se disputará en noviembre.