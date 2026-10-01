¡Sube la actividad del Rincón de la Vieja! CNE eleva estado de alerta en zonas cercanas

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó a alerta amarilla varios distritos cercanos al volcán Rincón de la Vieja debido al aumento en la actividad registrada durante los últimos meses.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, explicó que la decisión se tomó luego de que los entes técnico-científicos especializados en vulcanología determinaran un incremento en la actividad eruptiva, la emisión de gases y la actividad sísmica del volcán.

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Según Picado, desde julio y hasta la fecha se ha registrado un aumento sostenido de la actividad, con un repunte particularmente marcado durante la última semana.

En ese periodo se contabilizaron más de 170 erupciones de diferentes dimensiones.

En 3 puntos La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó a alerta amarilla varios distritos cercanos al volcán Rincón de la Vieja debido al aumento en la actividad registrada durante los últimos meses. Alejandro Picado, presidente de la CNE, explicó que la decisión se tomó luego de que los entes técnico-científicos especializados en vulcanología determinaran un incremento en la actividad eruptiva. La CNE también pidió no utilizar esa agua para los animales de producción.

Estos son los distritos bajo alerta amarilla

La medida alcanza cinco distritos ubicados en las cercanías del Rincón de la Vieja.

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En Upala se encuentran bajo alerta amarilla:

Mientras que en Liberia la alerta comprende:

Picado recordó que el Rincón de la Vieja es uno de los volcanes más activos del país, por lo que la CNE mantiene acciones de preparación con las comunidades ubicadas en las zonas cercanas.

Como parte de estas labores, la institución ha brindado capacitación a las comunidades en temas relacionados con planes de emergencia, rutas de evacuación, manejo de albergues y zonas seguras.

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Además, se han fortalecido los comités comunales de emergencia para mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual situación asociada con la actividad volcánica.

La CNE también colocó rotulación en los principales cauces ubicados en la ladera norte del volcán, con el objetivo de informar a la población sobre los peligros existentes en esas zonas.

Recomiendan protegerse ante caída de ceniza

Ante una eventual caída de ceniza, las autoridades recuerdan a la población la importancia de cubrir las vías respiratorias.

Asimismo, en caso de que material volcánico descienda por los cauces de los ríos cercanos, la recomendación es no acercarse ni exponerse, además de evitar tomar o tocar esa agua.

La CNE también pidió no utilizar esa agua para los animales de producción.