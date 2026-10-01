Detienen a funcionaria del Poder Judicial por presuntas irregularidades en contrataciones y fondos públicos

Una funcionaria del Poder Judicial de apellido Esquivel, quien ocupa de manera interina el cargo de Proveedora Judicial, fue detenida este jueves por orden de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

La captura forma parte de una investigación por presuntas irregularidades en procesos de contratación y en el manejo de fondos públicos.

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De manera preliminar, el Ministerio Público atribuye a Esquivel posibles delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.

Las diligencias incluyeron allanamientos en dos dependencias del Poder Judicial: el Departamento de Proveeduría y la Dirección de Tecnologías de Información.

En 3 puntos Una funcionaria del Poder Judicial de apellido Esquivel, quien ocupa de manera interina el cargo de Proveedora Judicial, fue detenida este jueves por orden de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). La captura forma parte de una investigación por presuntas irregularidades en procesos de contratación y en el manejo de fondos públicos. Por ahora, las acusaciones contra la funcionaria y las demás personas vinculadas al expediente se mantienen en etapa de investigación y deberán ser determinadas por las autoridades judiciales correspondientes.

Fiscalía investiga dos posibles mecanismos

La investigación se concentra en dos líneas principales relacionadas con el supuesto manejo irregular de recursos públicos.

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Una de ellas corresponde a la adquisición de bienes y servicios destinados a obras y mantenimiento mobiliario. En estos procesos, las autoridades investigan posibles sobreprecios y contrataciones que se habrían realizado de manera irregular.

La segunda línea apunta a un supuesto mecanismo mediante el cual se habrían utilizado anticipos ficticios de caja chica con el propósito de sustraer directamente fondos.

Como parte de las pesquisas, también figura un contratista privado de apellido Fallas, quien aparece como proveedor que presuntamente habría resultado favorecido con algunas de las contrataciones que están bajo análisis.

Sin embargo, esta persona no fue detenida durante las diligencias realizadas este jueves.

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Tras su detención, la funcionaria será puesta a disposición del Ministerio Público para que se le tome la declaración indagatoria.

Posteriormente, la Fiscalía solicitará las medidas cautelares que considere correspondientes dentro del proceso.

El caso continúa bajo investigación para determinar cómo se habrían desarrollado las contrataciones cuestionadas, el posible manejo irregular de los recursos y las responsabilidades que correspondan.

Por ahora, las acusaciones contra la funcionaria y las demás personas vinculadas al expediente se mantienen en etapa de investigación y deberán ser determinadas por las autoridades judiciales correspondientes.