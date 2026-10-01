Adolescente muere tras recibir ataque a balazos; policía captura a dos jóvenes por el crimen
El menor fue atacado en vía pública y recibió impactos en el cuello, cabeza, tórax y abdomen\. Dos hombres fueron detenidos minutos después a unos dos kilómetros del sitio.
Un menor de 16 años murió luego de recibir varios disparos mientras se encontraba en vía pública en barrio Las Aralias, en Guácimo, Limón.
El reporte del homicidio ingresó al Organismo de Investigación Judicial p.m. de este miércoles. De acuerdo con el informe preliminar, el adolescente se encontraba en el lugar cuando, en apariencia, dos sujetos que viajaban en una motocicleta pasaron frente a él y le dispararon en reiteradas ocasiones.
Los motivos del ataque todavía no están claros y forman parte de la investigación que realizan las autoridades judiciales.
Recibió impactos en varias partes del cuerpo
Según el reporte preliminar, los disparos alcanzaron al menor en diferentes partes del cuerpo, específicamente en el cuello, la cabeza, el tórax y el abdomen.
Después del ataque, los sospechosos se dieron a la fuga en la motocicleta.
Mientras tanto, el adolescente fue trasladado en un vehículo particular hasta la clínica de Guácimo, donde personal médico confirmó su fallecimiento.
Minutos después del ataque, agentes de la policía administrativa lograron detener a dos hombres que estarían relacionados con el hecho.
Las capturas ocurrieron aproximadamente a dos kilómetros del lugar donde se produjo el ataque.
Los detenidos fueron identificados con los apellidos Herrera, de 28 años, y Elizondo, de 24 años.
Ambos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.
El caso permanece bajo investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y determinar la eventual responsabilidad de los dos hombres detenidos.