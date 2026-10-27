Sospechoso de matar a joven en Cartago muere en hospital: OIJ investiga qué ocurrió

El sospechoso de disparar y matar a un joven de 18 años en Quebradilla de Cartago hace una semana, murió este lunes en el Hospital Calderón Guardia, por causas que investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hombre se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de San Sebastián tras su detención por el homicidio de Mesías de los Ángeles Rivera Ortiz. Desde ese centro penitenciario fue trasladado al hospital, donde falleció.

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De acuerdo con información preliminar, el sospechoso presentaba un golpe en la cabeza. La autopsia determinará la causa de su muerte y las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió.

En 3 puntos El sospechoso de disparar y matar a un joven de 18 años en Quebradilla de Cartago hace una semana, murió este lunes en el Hospital Calderón Guardia, por causas que investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El hombre se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de San Sebastián tras su detención por el homicidio de Mesías de los Ángeles Rivera Ortiz. En la información inicial sobre el caso, el detenido fue identificado con los apellidos Montoya Alfaro; en la información más reciente se le menciona como Hernández.

AM Prensa consultó al Ministerio de Justicia y Paz sobre lo sucedido; sin embargo, al momento de esta publicación no había recibido respuesta.

El crimen de Mesías ocurrió alrededor de la medianoche del domingo 18 de octubre, cuando el joven conversaba con amigos a la orilla de una calle en Quebradilla.

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Según testigos, un hombre salió de una vivienda con un arma de fuego y comenzó a disparar. Una de las balas impactó la cabeza del joven, quien fue trasladado con vida al Hospital Max Peralta, donde falleció minutos después de su ingreso.

Un video en poder de AM Prensa captó el momento en que se escuchan las detonaciones y Mesías cae al suelo.

Tras la balacera, el sospechoso huyó y fue localizado completamente desnudo por oficiales del equipo táctico Lince de la Fuerza Pública, mientras se ocultaba en un charral cercano a un río.

El arma presuntamente utilizada en el homicidio apareció junto a la ropa del sospechoso al día siguiente del crimen.

En la información inicial sobre el caso, el detenido fue identificado con los apellidos Montoya Alfaro; en la información más reciente se le menciona como Hernández. Es necesario confirmar su identidad antes de publicar la nota.