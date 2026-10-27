“Quisieron ensuciar mi nombre”: ministro de Comunicación ante decisión de la Fiscalía a su favor por caso de violación

El ministro de Comunicación y Enlace, Arnold Zamora Miranda, se pronunció sobre la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la Fiscalía en la causa abierta en su contra por presunta violación calificada.

El jerarca afirmó que fue acusado injustamente y sostuvo que las pruebas científicas y audiovisuales analizadas durante la investigación respaldan su versión.

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“Quisieron ensuciar mi nombre acusándome de un delito grave, que nunca cometí. Pero todas las pruebas científicas y audiovisuales analizadas por la Fiscalía y el OIJ a cargo del caso ratificaron mi inocencia, sin dejar lugar a ninguna duda”, expresó Zamora.

En 3 puntos El ministro de Comunicación y Enlace, Arnold Zamora Miranda, se pronunció sobre la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la Fiscalía en la causa abierta en su contra por presunta violación calificada. El jerarca afirmó que fue acusado injustamente y sostuvo que las pruebas científicas y audiovisuales analizadas durante la investigación respaldan su versión. La solicitud fiscal fue firmada el 9 de octubre de 2026.

El ministro también destacó que el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Pavas el cierre definitivo del expediente.

“Tan contundentes fueron las evidencias en mi favor, que la Fiscalía pidió al Juzgado Penal el sobreseimiento definitivo y el archivo del caso”, manifestó.

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Zamora agregó que siempre confió en que su nombre quedaría limpio.

“Una vez más, la justicia está del lado de quienes son señalados injustamente. Mi nombre quedó limpio como yo siempre supe que sucedería”, afirmó.

La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género solicitó el sobreseimiento definitivo al considerar que la prueba recopilada no permite formular una acusación fundada contra el funcionario y que no existe una posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos probatorios.

Entre los elementos valorados, el fiscal mencionó grabaciones del hotel donde se investigaron los hechos, una declaración testimonial, peritajes médicos y toxicológicos, así como la versión del propio Zamora, quien rechazó los cargos.

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En su escrito, el representante del Ministerio Público aclaró que no podía asegurar con plena certeza que los hechos no ocurrieran como los narró el denunciante. Sin embargo, concluyó que no había bases suficientes para llevar el caso a juicio.

La solicitud fiscal fue firmada el 9 de octubre de 2026. El documento revisado no contiene una resolución judicial posterior, por lo que no permite establecer si el juzgado ya acogió la petición.