¡Sin pelos en la lengua! Bolaños defiende a Bryan Ruiz y cuestiona la apuesta por técnicos extranjeros

La posibilidad de ver a Christian Bolaños de regreso en la Selección Nacional, esta vez desde el banquillo, comienza a tomar fuerza como uno de los escenarios que despiertan ilusión entre los aficionados costarricenses.

El exvolante conversó este sábado con el periodista David Madriz, de Teletica Deportes Radio, y se refirió a los rumores que lo colocan como posible asistente técnico de Bryan Ruiz, en caso de que la Federación Costarricense de Fútbol decida mantener al exjugador al frente de la Tricolor.

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Bolaños no confirmó que exista una propuesta formal ni que haya conversado con Ruiz sobre el tema. Sin embargo, dejó claro que asumir ese desafío sería una oportunidad que recibiría con entusiasmo.

“Todos son rumores, obviamente rumores que a uno le gustan, eso está clarísimo. Más aún sabiendo de que si está la posibilidad de estar al lado de un excompañero, de un amigo, de un referente como Bryan Ruiz, yo estaría encantadísimo”, expresó.

En 3 puntos La posibilidad de ver a Christian Bolaños de regreso en la Selección Nacional, esta vez desde el banquillo, comienza a tomar fuerza como uno de los escenarios que despiertan ilusión entre los aficionados costarricenses. El exvolante conversó este sábado con el periodista David Madriz, de Teletica Deportes Radio, y se refirió a los rumores que lo colocan como posible asistente técnico de Bryan Ruiz. La incógnita ahora es si esa ilusión terminará convirtiéndose en una propuesta concreta y si la Federación apostará por un cuerpo técnico costarricense para intentar devolverle a La Sele la identidad que Bolaños considera urgente recuperar.

Sus declaraciones llegan en un momento en que el futuro del banquillo nacional sigue siendo tema de discusión y la continuidad de Ruiz aparece como una de las decisiones que debe valorar la Federación.

Bolaños quiere una oportunidad para los referentes de La Sele

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El exinternacional costarricense considera que llegó el momento de dar mayor protagonismo a quienes conocen desde adentro las exigencias de vestir la camiseta de la Selección.

Bolaños defendió la experiencia de los futbolistas que disputaron eliminatorias, vivieron concentraciones y conocieron las exigencias de un camerino que durante años representó al país en el escenario internacional.

“Yo creo que es un momento oportuno como para darle mucho valor a estos jugadores que dieron muchísimo por el país, que entienden la bicicleta, que entienden cómo es el camerino de la Selección, que entienden qué es la eliminatoria, que entienden qué es lo que ha venido pasando”, manifestó.

Eso sí, reconoció que el reto no sería sencillo y que cualquier integrante de un eventual cuerpo técnico tendría una enorme responsabilidad con el fútbol costarricense.

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“Hay muy buenos jóvenes en los que la verdad, en mi caso, y yo sé que los que están ahorita, deseamos y tenemos todo el compromiso para poder ayudarlos a ellos”, añadió.

¿Ya habló con Bryan Ruiz? Bolaños aclaró la situación

Una de las preguntas más directas de la entrevista fue si ya había tenido conversaciones con Ruiz para incorporarse a su equipo de trabajo.

“No, por eso le digo, todos son rumores de momento, vamos a esperar, vamos a dar tiempo”, explicó Bolaños.

El exvolante también consideró que la Federación debe analizar con calma los pasos que dará y, especialmente, valorar la posibilidad de mantener a Ruiz para que desarrolle su propuesta futbolística.

“Yo creo que Bryan demostró en poco tiempo que puede poner buenas bases, que eso es importante para esos chicos que están empezando”, afirmó.

Bolaños advirtió que Costa Rica ha perdido terreno ante selecciones de Centroamérica y del Caribe, mientras que los equipos de México, Canadá y Estados Unidos también representan una exigencia importante.

Por eso, considera que la continuidad de un proyecto permitiría trabajar con mayor estabilidad, implementar una metodología y darle seguimiento a los jóvenes que buscan consolidarse con la Tricolor.

El mensaje de Bolaños sobre los entrenadores extranjeros

Uno de los puntos más fuertes de la conversación apareció cuando el exjugador fue consultado sobre las condiciones que debería recibir un cuerpo técnico costarricense en comparación con los entrenadores extranjeros.

Bolaños defendió la capacidad del profesional nacional y cuestionó que, en ocasiones, se otorgue mayor confianza a quienes llegan desde fuera.

“Yo creo que hay que darle valor al entrenador costarricense, aquí a veces cuesta mucho eso. Aquí le damos a veces todas las llaves, por llamarlo de alguna forma, a entrenadores que vienen de afuera”, señaló.

El exfutbolista reconoció que algunos técnicos extranjeros llegan con buenas intenciones y currículums importantes, pero insistió en que conocer el entorno del fútbol nacional puede representar una ventaja.

“Es importante que la persona que esté al frente o al mando de la Selección tiene que conocer qué es lo que ha venido pasando, tiene que conocer el camerino, tiene que conocer a los jóvenes, tiene que conocer el campeonato nacional, tiene que conocer lo más importante: al jugador tico”, explicó.

Y agregó una reflexión que apunta directamente al debate sobre quién debe dirigir a la Tricolor:

“Todos los entrenadores que han pasado extranjeros vienen con muy buen currículum, pero no ha salido. Entonces, ¿por qué dudar de un cuerpo técnico nuevo, en el que le ha dado muchísimo al país?”.

Bolaños no planteó que la nacionalidad garantice los resultados. Su argumento se centra en el conocimiento del futbolista costarricense, el manejo del grupo y la experiencia acumulada en las eliminatorias.

La comparación con Argentina y los técnicos campeones del mundo

Bolaños también fue consultado sobre los casos de Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, y Luis de la Fuente, técnico de España, quienes alcanzaron grandes éxitos al frente de sus respectivas selecciones.

La pregunta giró en torno a por qué Costa Rica no podría darle una oportunidad a Bryan Ruiz, pese a su limitada experiencia como entrenador principal de una selección absoluta.

Su respuesta fue una defensa de la confianza en los técnicos nacionales.

“Todos tienen que empezar en algún momento. Me acuerdo y puedo mencionar a Hernán Medford, y lo ganamos todo, que no tenía experiencia”, recordó.

Para Bolaños, el fútbol costarricense debe atreverse a confiar en sus propios profesionales, entendiendo que ningún entrenador puede garantizar resultados.

“Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que confiar más, tenemos que confiar más en la capacidad que tienen los entrenadores nacionales. Riesgos con todos los entrenadores va a haber, porque dependemos de resultados”, afirmó.

También destacó la importancia de contar con un equipo de trabajo que conozca las exigencias de las eliminatorias, sepa manejar las concentraciones y tenga la capacidad de involucrar a todos los futbolistas convocados.

Recuperar el sentido de pertenencia: la otra prioridad de Bolaños

Más allá de los nombres que podrían integrar el cuerpo técnico, Bolaños considera que la Selección necesita recuperar una conexión que, a su criterio, resulta indispensable para volver a competir.

El exjugador insistió en que los futbolistas deben llegar a la Tricolor comprometidos, con buen ritmo competitivo y conscientes de la responsabilidad que implica representar al país.

“Hay que regresar el sentido de pertenencia. Yo creo que la afición tiene que regresar a identificarse con los jugadores que vienen a ponerse la camisa de la Selección”, manifestó.

Su reflexión también incluyó una advertencia para los propios futbolistas: el compromiso debe ser visible dentro de la cancha, incluso cuando los resultados no acompañan.

“Los jugadores tienen que tener ese compromiso de salir a la cancha y que el pueblo de Costa Rica sepa que, aunque a veces no salgan las cosas, se está entregando todo”, expresó.

Bolaños considera que la transparencia de Ruiz, sus mensajes sobre la competencia interna y la necesidad de que cada jugador llegue en buenas condiciones pueden ayudar a construir un ambiente más exigente y saludable.

La respuesta de Bolaños no deja mucho espacio para la duda sobre su disposición, aunque todavía no exista una negociación confirmada.

“Imagínate, sería una ilusión grandísima poder estar al lado, en este caso, vuelvo y repito, si escogen a Bryan, a Wilmer, y si Bryan me llama”, señaló.

En su respuesta también mencionó a Wardy y dejó abierta la incógnita sobre la continuidad de Edson, al referirse a las posibles piezas del cuerpo técnico.

Bolaños sabe que el trabajo no se limitaría a acompañar al seleccionador en el banquillo. Implicaría observar jugadores, evaluar rendimientos, preparar convocatorias y contribuir a que los futbolistas lleguen en las mejores condiciones posibles.

Además, considera que un cuerpo técnico debe conseguir que los jugadores sientan orgullo de recibir una convocatoria y que la afición vuelva a ilusionarse con la Tricolor.

Por ahora, su llegada sigue siendo una posibilidad y no un hecho confirmado. La decisión dependerá de los movimientos de la Federación y del futuro de Bryan Ruiz.

Pero el mensaje del exvolante ya está sobre la mesa: está dispuesto a asumir el reto si recibe el llamado y cree que Costa Rica necesita confiar más en quienes conocen desde adentro la camiseta nacional.

La incógnita ahora es si esa ilusión terminará convirtiéndose en una propuesta concreta y si la Federación apostará por un cuerpo técnico costarricense para intentar devolverle a La Sele la identidad que Bolaños considera urgente recuperar.