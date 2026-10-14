Sin enchufes, con inodoros visibles, tecnología de punta y vistas conyugales: Así funcionará el CACCO

El Gobierno de Costa Rica inauguró oficialmente este miércoles 14 de octubre de 2026 el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). La obra, descrita como una respuesta contundente a la crisis de seguridad nacional, introduce un régimen penitenciario inédito para el país, inspirado en el diseño arquitectónico del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, pero adaptado a la legislación costarricense.

Publicidad

En 3 puntos El Gobierno de Costa Rica inauguró oficialmente este miércoles 14 de octubre de 2026 el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Con una inversión que asciende a los ₡16.774 millones de colones (unos 35 millones de dólares) provenientes del presupuesto nacional, el megapenal abarca 90.000 metros cuadrados de terreno en San Rafael de Alajuela. Durante el acto de apertura, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, defendió la puesta en marcha de la infraestructura como una deuda con el país ante la ola de homicidios violentos que lo azota.

Con una inversión que asciende a los ₡16.774 millones de colones (unos 35 millones de dólares) provenientes del presupuesto nacional, el megapenal abarca 90.000 metros cuadrados de terreno en San Rafael de Alajuela, contiguo al complejo de La Reforma. De estos, 31.000 metros cuadrados corresponden a áreas techadas y blindadas que componen cinco módulos independientes, listos para albergar a un total de 5.100 reclusos catalogados como amenazas extremas para la seguridad pública.

Control milimétrico y celdas sin tomacorrientes

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El CACCO operará bajo un diseño de máxima vigilancia que elimina los privilegios y las zonas grises del sistema penal tradicional. En las 17 celdas colectivas de 90 metros cuadrados —diseñadas para alojar a unos 60 internos cada una— se eliminaron por completo los tomacorrientes y el cableado eléctrico. Esta medida busca neutralizar de raíz la carga de teléfonos celulares y el uso clandestino de aparatos electrónicos, un problema persistente en otros centros.

La privacidad interna también fue suprimida en favor de la seguridad. Los sanitarios y lavamanos, fabricados en cerámica de alta resistencia, están ubicados de manera expuesta y son plenamente visibles desde las rejas para los guardias que patrullan los pasillos. Esto impide que los internos oculten armas, drogas u objetos de contrabando en los baños. El mobiliario se reduce a literas metálicas de tres niveles y espumas básicas; no se permiten pertenencias personales ni armarios independientes (lockers).

Asimismo, las autoridades confirmaron la instalación de sistemas de inhibición tecnológica de última generación, capaces de bloquear de forma perimetral cualquier tipo de señal celular, satelital o redes Wi-Fi. Además, a diferencia de los penales comunes, el CACCO no dispondrá de economatos o tiendas internas, por lo que el racionamiento de comida y los insumos de higiene quedará enteramente centralizado por el Estado.

Publicidad

El matiz de los derechos humanos: visitas conyugales cada 6 meses

A pesar de la fuerte influencia del "modelo Bukele" —cuyos planos fueron donados originalmente por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele bajo la administración de Rodrigo Chaves—, el CACCO cuenta con una diferencia sustancial dictada por los compromisos internacionales de Costa Rica: la inclusión de cuatro salas idénticas para visitas conyugales.

Sin embargo, estos espacios reflejan la austeridad total del penal. Los aposentos íntimos están equipados únicamente con una plancha de cemento básico, una colchoneta de espuma y un sanitario. El nuevo reglamento endurece las condiciones de manera estricta: las visitas se reducirán a un encuentro cada 6 meses por recluso (en contraste con la frecuencia bimestral del régimen común) y cada pareja deberá someterse a un riguroso estudio de Trabajo Social para verificar el vínculo sentimental legítimo. El Ministerio de Justicia y Paz prohibió expresamente los traslados de internos entre distintas prisiones para este fin.

El Ministerio de Seguridad confirmó que los traslados hacia el complejo comenzarán a finales de octubre, priorizando a un grupo inicial de 2.500 privados de libertad. El perfil de ingreso se limitará a líderes de carteles de narcotráfico, estructuras de crimen organizado, sicarios de alta peligrosidad y reos bajo condición de extraditables.

Durante el acto de apertura, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, defendió la puesta en marcha de la infraestructura como una deuda con el país ante la ola de homicidios violentos que lo azota. No obstante, el inicio de operaciones no estuvo exento de tensiones. Sectores de oposición y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se pronunciaron en contra de la apertura inmediata de la megacárcel, argumentando riesgos de seguridad operativa y la necesidad de auditar las condiciones de dignidad y custodia antes de recibir al primer recluso.