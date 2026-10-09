¿Sigue Costa Rica? La verdad detrás de los terremotos que sacudieron Venezuela, Colombia y ahora Panamá

El terremoto que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y que también fue sentido en Costa Rica podría despertar una inquietante pregunta entre miles de personas: ¿será nuestro país el siguiente en sufrir un terremoto de gran magnitud?

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La preocupación podría surgir al recordar los devastadores movimientos sísmicos ocurridos en Venezuela durante junio, el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia en agosto y ahora el fuerte evento registrado en territorio panameño.

Sin embargo, aunque la coincidencia geográfica y temporal puede resultar alarmante, no existe evidencia científica que permita afirmar que los terremotos estén avanzando de país en país y que, por esa razón, Costa Rica sea el siguiente.

En 3 puntos El terremoto que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y que también fue sentido en Costa Rica podría despertar una inquietante pregunta entre miles de personas: ¿será nuestro país el siguiente en sufrir un terremoto de gran magnitud? La preocupación podría surgir al recordar los devastadores movimientos sísmicos ocurridos en Venezuela durante junio, el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia en agosto y ahora el fuerte evento registrado en territorio panameño. La mejor respuesta ante estos acontecimientos no es el miedo ni la difusión de predicciones sin fundamento, sino la información científica, la prevención y la preparación.

El movimiento de Panamá fue reportado inicialmente con una magnitud de 8,0 y posteriormente el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) publicó una medición revisada de 7,6.

¿Los terremotos pueden avanzar de un país a otro?

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La respuesta es que no existe una regla natural que determine que, después de un terremoto en Venezuela, deba ocurrir otro en Colombia, luego en Panamá y finalmente en Costa Rica.

Los terremotos son consecuencia de procesos geológicos relacionados principalmente con la acumulación y liberación de esfuerzos en las fallas geológicas y los límites de las placas tectónicas.

Cada región presenta condiciones particulares y el hecho de que ocurra un movimiento de gran magnitud en un país no significa que automáticamente deba producirse otro en el territorio vecino.

El USGS explica que, en determinadas circunstancias, los terremotos de gran magnitud pueden desencadenar actividad sísmica en otras fallas, incluso a distancias considerables. No obstante, esto no significa que exista una reacción en cadena que necesariamente avance siguiendo las fronteras de los países.

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Tampoco permite concluir que los eventos ocurridos durante los últimos meses en Venezuela, Colombia y Panamá formen parte de una misma secuencia sísmica.

¿Podría ocurrir un fuerte terremoto en Costa Rica?

Sí. Costa Rica es un país altamente sísmico debido a su ubicación tectónica y a la presencia de numerosas fallas geológicas.

Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de que se registre un terremoto importante, independientemente de lo que suceda en Panamá, Colombia o cualquier otra nación.

Pero hay una diferencia fundamental entre reconocer que vivimos en una zona sísmica y afirmar que un terremoto está próximo a ocurrir porque ya tembló en otros países.

Actualmente, la ciencia no cuenta con un método capaz de establecer con precisión el día, la hora, el lugar y la magnitud de un futuro terremoto.

Por esa razón, tampoco existe fundamento científico para asegurar que Costa Rica será el siguiente país afectado por un gran movimiento sísmico.

Cuidado con los falsos adivinos y las predicciones alarmistas

Otro fenómeno que suele aparecer después de los grandes terremotos es la circulación de mensajes de supuestos videntes, adivinos o personas que aseguran conocer cuándo ocurrirá el próximo desastre.

En distintas ocasiones se han difundido predicciones que anuncian fuertes terremotos para Costa Rica, sin aportar pruebas científicas que permitan respaldarlas.

Este tipo de afirmaciones puede generar temor innecesario, especialmente cuando se comparten masivamente en redes sociales y grupos de mensajería.

El Servicio Geológico de Estados Unidos es categórico al señalar que nadie ha demostrado científicamente la capacidad de predecir un gran terremoto indicando su fecha, ubicación y magnitud.

Por eso, publicaciones que aseguren que Costa Rica será el próximo país en sufrir un terremoto deben considerarse afirmaciones sin fundamento mientras no exista evidencia científica que las respalde.

La recomendación para los costarricenses es mantener la tranquilidad, revisar sus planes familiares de emergencia y prestar atención únicamente a la información divulgada por las instituciones especializadas.

Tras el terremoto de Panamá también se emitieron avisos internacionales relacionados con una posible amenaza de tsunami. Las personas ubicadas en zonas costeras deben prestar especial atención a las instrucciones de la Comisión Nacional de Emergencias y del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT).

La prevención debe mantenerse siempre, no porque exista una predicción de que Costa Rica será el siguiente país, sino porque vivimos en una región donde los terremotos forman parte de la realidad geológica.

Los movimientos sísmicos no respetan fronteras, pero tampoco siguen una lista de países ni un calendario.

Que primero haya ocurrido un terremoto en Venezuela, después en Colombia y ahora en Panamá no significa que Costa Rica tenga un turno asignado.

La mejor respuesta ante estos acontecimientos no es el miedo ni la difusión de predicciones sin fundamento, sino la información científica, la prevención y la preparación.