Sicarios buscan a hombre en su trabajo y lo persiguen corriendo hasta matarlo: La policía los capturó tras su huida

Un hombre de 31 años murió tras ser atacado a balazos la mañana de este lunes en un lavacar ubicado en Aguas Zarcas, en San Carlos de Alajuela. Por este caso, la Fuerza Pública realizó un amplio operativo policial que culminó con la aprehensión de dos personas sospechosas de estar relacionadas con el homicidio.

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De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima, de apellido Salas, se encontraba trabajando cuando, en apariencia, llegaron cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas.

Según la información judicial, algunos de los sospechosos descendieron de los vehículos e ingresaron al lugar portando armas de fuego. Una vez dentro, habrían disparado en varias ocasiones contra el trabajador.

En 3 puntos Un hombre de 31 años murió tras ser atacado a balazos la mañana de este lunes en un lavacar ubicado en Aguas Zarcas, en San Carlos de Alajuela. De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima, de apellido Salas, se encontraba trabajando cuando, en apariencia, llegaron cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas. El caso permanece bajo investigación judicial, mientras se realizan las diligencias necesarias para esclarecer la muerte del hombre de 31 años en Aguas Zarcas, San Carlos.

El reporte del OIJ señala que, tras recibir los primeros disparos, Salas salió corriendo hacia un lote baldío cercano, donde los sospechosos presuntamente continuaron disparándole en reiteradas ocasiones en diferentes partes del cuerpo.

El hombre falleció en el sitio debido a las heridas sufridas. El caso fue reportado a las autoridades a las 11:15 a. m. de este lunes.

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Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la morgue judicial para que se le practique la respectiva autopsia, mientras los agentes judiciales continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Encuentran motocicletas quemadas y detienen a dos personas

Como parte de las acciones policiales desplegadas tras el ataque, la Fuerza Pública informó que las dos motocicletas en las que presuntamente viajaban los sospechosos aparecieron quemadas a unos tres kilómetros del lugar donde ocurrió el homicidio.

Durante los operativos, los oficiales aprehendieron a dos personas de apellidos Núñez y Quesada, quienes figuran como sospechosas de estar relacionadas con el caso.

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Ambas quedaron a disposición del Ministerio Público para el trámite correspondiente.

Además de las detenciones, las autoridades coordinaron con el OIJ para el abordaje de la escena y el desarrollo de la investigación.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, se mantienen bajo atención dos viviendas donde aparentemente habría armas de fuego que podrían tener relación con el homicidio.

Por ahora, las autoridades continúan investigando para determinar la participación de los sospechosos y establecer con precisión cómo se produjo el ataque.

El caso permanece bajo investigación judicial, mientras se realizan las diligencias necesarias para esclarecer la muerte del hombre de 31 años en Aguas Zarcas, San Carlos.