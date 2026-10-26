Desmantelan vivero narco: Policía incauta casi 200 plantas y 50 kilos de marihuana

Un vivero utilizado presuntamente para el cultivo de marihuana fue localizado y desmantelado por autoridades de Seguridad Pública en el distrito de Cañas Dulces, en el cantón de Liberia, Guanacaste. Durante la intervención, los oficiales decomisaron 197 plantas de cannabis y 50 kilogramos de marihuana entre picadura y capullos.

El operativo se desarrolló mediante un trabajo conjunto de la Policía de Fronteras, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) y la Policía de Control de Drogas (PCD), bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Liberia.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo realizado por oficiales de la Policía de Fronteras. Con apoyo de personal del SVA, los agentes ubicaron una estructura y dos contenedores que albergaban plantas de marihuana.

Tras detectar el inmueble, los oficiales fronterizos coordinaron con la PCD para realizar la intervención policial correspondiente.

En 3 puntos Un vivero utilizado presuntamente para el cultivo de marihuana fue localizado y desmantelado por autoridades de Seguridad Pública en el distrito de Cañas Dulces, en el cantón de Liberia, Guanacaste. El operativo se desarrolló mediante un trabajo conjunto de la Policía de Fronteras, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) y la Policía de Control de Drogas (PCD), bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Liberia. La investigación continuará bajo la dirección de la Fiscalía de Liberia, mientras se determina la eventual responsabilidad del sospechoso en los hechos investigados.

Plantas de diferentes tamaños e insumos para el cultivo

Durante el registro del lugar, las autoridades encontraron 197 plantas de marihuana con alturas que iban desde los cinco centímetros hasta un metro. Además, decomisaron 50 kilogramos de droga entre picadura y capullos.

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En el sitio también fueron localizados insumos que, de acuerdo con la información oficial, presuntamente eran utilizados para el cultivo y la producción de esta sustancia.

El hallazgo de las plantas, la droga procesada y los materiales encontrados motivó la intervención de las autoridades especializadas en el control de drogas, como parte de las diligencias realizadas en coordinación con la Fiscalía de Liberia.

Un hombre fue detenido durante el operativo

Durante la intervención, los oficiales aprehendieron a un hombre de nacionalidad colombiana, de apellido Samboni, de 40 años, quien figura como sospechoso de estar relacionado con los hechos.

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El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Liberia, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

Las autoridades no brindaron más detalles sobre el caso en el comunicado divulgado este lunes 26 de octubre de 2026.

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia e intervención realizadas por los cuerpos policiales para localizar sitios presuntamente utilizados para el cultivo y la producción de drogas en el país.

La investigación continuará bajo la dirección de la Fiscalía de Liberia, mientras se determina la eventual responsabilidad del sospechoso en los hechos investigados.