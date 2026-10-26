(Fotos) Encabezados por el asesino de un policía, rapados y sin nada más que un uniforme naranja: Así ingresaron los primeros reos al CACCO

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El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) recibió a sus primeros privados de libertad, en un traslado que las autoridades penitenciarias calificaron como exitoso y que comenzó con tres sospechosos del asesinato del oficial de policía Gerson Rosales.

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El comisario Pablo Bertozzi explicó que el procedimiento se desarrolló siguiendo los protocolos establecidos, desde la revisión de los privados de libertad y la verificación de sus identidades hasta su ingreso definitivo a las celdas.

“De momento puedo decirles de que ha sido, digamos, un proceso tranquilo, dichosamente, pero que también ha habido mucha firmeza por parte de la policía penitenciaria, y eso es un aspecto que también incide”, manifestó Bertozzi.

En 3 puntos El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) recibió a sus primeros privados de libertad. El comisario Pablo Bertozzi explicó que el procedimiento se desarrolló siguiendo los protocolos establecidos, desde la revisión de los privados de libertad y la verificación de sus identidades hasta su ingreso definitivo a las celdas. El inicio de operaciones del CACCO representa una nueva etapa en el manejo penitenciario de personas vinculadas con delitos de alta gravedad.

El traslado marca el inicio de las operaciones de este centro, diseñado para albergar a personas vinculadas con delitos graves y perfiles considerados de alta peligrosidad.

Primeros tres reclusos son sospechosos del asesinato de un policía

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Los tres primeros privados de libertad trasladados al CACCO son sospechosos del asesinato del oficial Gerson Rosales. Según explicó Bertozzi, su ingreso se realizó siguiendo la orden superior de la presidenta de la República.

El comisario aclaró que estas personas permanecen en condición de indiciadas, por lo que estarán separadas de quienes ya cumplen una sentencia condenatoria.

“Ellos ingresan en condición de indiciados, van a estar separados de la población sentenciada, porque eso es una disposición de carácter legal”, indicó.

Bertozzi agregó que el centro recibirá a otras personas acusadas de delitos que se ajusten a los criterios establecidos para este modelo de alta contención.

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La separación entre personas indiciadas y sentenciadas responde a una disposición legal y forma parte de la organización interna del centro penitenciario.

“Las personas más peligrosas de este país”

Bertozzi defendió el papel que tendrá el CACCO dentro del sistema penitenciario y afirmó que la infraestructura fue diseñada para mantener bajo control a personas vinculadas con hechos delictivos graves y violentos.

“Efectivamente, hasta este lugar están llegando las personas más peligrosas de este país, las personas más violentas, personas acusadas inclusive y condenadas por delitos gravísimos, donde ha habido muchas personas que han sufrido en manos de estos individuos”, expresó.

Según el comisario, la apertura del centro también permitirá descongestionar otros establecimientos penitenciarios, afectados por el hacinamiento carcelario.

El funcionario señaló que el diseño de las instalaciones constituye una primera barrera de contención para esta población.

“Desde el punto de vista policial, de que el diseño de la infraestructura es la primera línea de contención de esta población peligrosa y violenta”, explicó.

Seleccionaron personal policial con experiencia

Además de las características de la infraestructura, Bertozzi destacó que las autoridades realizaron una selección rigurosa del personal que trabajará en el CACCO.

El objetivo, según explicó, es contar con oficiales capacitados y con experiencia en el manejo de personas privadas de libertad consideradas violentas.

“Otro aspecto también que incide es que hemos hecho una selección rigurosa del personal que traemos acá; es decir, hemos seleccionado a las y los mejores policías que tenemos. Tenemos personal de mando de muchísima experiencia en estos temas, que ha lidiado muy bien con todo este tipo de perfil de población violenta”, afirmó.

El comisario sostuvo que la combinación entre la infraestructura y el personal busca fortalecer la seguridad y evitar que las personas recluidas continúen causando daño desde prisión.

“Y todos esos insumos lo que buscan es garantizarle al ciudadano en la calle que estas personas van a estar aquí cumpliendo con una sentencia y no causándole daño desde la cárcel a la gente”, agregó.

CACCO comenzará a recibir a más privados de libertad

Con el ingreso de los primeros tres sospechosos, el centro inició el proceso de recepción de personas que cumplan con los criterios establecidos para permanecer en sus instalaciones.

Las autoridades indicaron que los traslados se realizan mediante procedimientos de revisión, verificación de identidad y ubicación dentro de las celdas, bajo la supervisión de la Policía Penitenciaria.

El inicio de operaciones del CACCO representa una nueva etapa en el manejo penitenciario de personas vinculadas con delitos de alta gravedad, mientras las autoridades buscan reforzar la contención y reducir la presión sobre el resto del sistema carcelario.