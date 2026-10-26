Cruel ataque a balazos cobra la vida de un hombre en Sarapiquí

Un hombre murió baleado la mañana de este lunes en Puerto Viejo de Sarapiquí, en la provincia de Heredia, luego de sufrir heridas en el rostro y la cabeza.

La emergencia fue reportada a las 11:30 a. m., por lo que la Cruz Roja Costarricense movilizó personal de socorro hasta el sitio para atender a la víctima.

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En 3 puntos Un hombre murió baleado la mañana de este lunes en Puerto Viejo de Sarapiquí, en la provincia de Heredia, luego de sufrir heridas en el rostro y la cabeza. La emergencia fue reportada a las 11:30 a. m., por lo que la Cruz Roja Costarricense movilizó personal de socorro hasta el sitio para atender a la víctima. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar cómo ocurrieron los hechos registrados durante la mañana de este lunes en Puerto Viejo de Sarapiquí.

Sin embargo, al llegar al lugar, los cruzrojistas encontraron al hombre con lesiones en la cabeza y el rostro. Tras valorarlo, los socorristas lo declararon fallecido en la escena.

Luego de confirmarse la muerte, la escena quedó bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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Entre las labores previstas está el levantamiento del cuerpo, así como la investigación de las circunstancias en las que se produjo el ataque armado.

Por el momento, no se han suministrado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles sospechosos o las razones detrás del homicidio.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar cómo ocurrieron los hechos registrados durante la mañana de este lunes en Puerto Viejo de Sarapiquí.