¡Semana de fuego para el fútbol tico! Saprissa se juega el boleto internacional, Cartaginés y la Liga van por la final

El fútbol costarricense afronta una semana de máxima tensión en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, con tres encuentros que pueden marcar el rumbo internacional de Saprissa, Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense.

Los tres equipos tienen objetivos importantes: los morados buscan asegurar su presencia en la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que brumosos y manudos luchan por un lugar en la gran final del certamen regional.

Publicidad

La acción comenzará este miércoles 28 de octubre en Tibás y Tegucigalpa, y continuará el jueves 29 en el estadio Alejandro Morera Soto, en una agenda que promete emociones para los aficionados costarricenses.

Saprissa ante Firpo : Una noche para definir su futuro internacional

En 3 puntos El fútbol costarricense afronta una semana de máxima tensión en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, con tres encuentros que pueden marcar el rumbo internacional de Saprissa, Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense. Los tres equipos tienen objetivos importantes: los morados buscan asegurar su presencia en la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que brumosos y manudos luchan por un lugar en la gran final del certamen regional. Para el equipo de Machillo Ramírez, el reto será aprovechar el respaldo de su afición, imponer condiciones desde el inicio y evitar que el Motagua encuentre espacios para complicar la noche.

El Deportivo Saprissa recibirá este miércoles al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en el partido de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana.

El encuentro está programado para las 6:30 p. m., hora de Costa Rica.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La serie llega abierta después del empate 0-0 registrado en territorio salvadoreño. En aquel compromiso, el guardameta morado Abraham Madriz tuvo una actuación destacada, con diez intervenciones que evitaron la caída de su portería.

Ahora, el conjunto tibaseño tendrá la oportunidad de resolver la eliminatoria frente a su afición y buscar uno de los boletos disponibles para la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Saprissa necesita mostrar mayor contundencia ofensiva y aprovechar la localía ante un rival que ya demostró que puede complicarle las cosas.

La presión será importante: no se trata únicamente de avanzar en el torneo, sino de asegurar la presencia internacional del club en la principal competición de clubes de la región.

Publicidad

Un triunfo le daría tranquilidad al conjunto morado y reforzaría sus aspiraciones de cerrar con buenas sensaciones su participación centroamericana.

Cartaginés visita al Olimpia : Los brumosos sueñan con la gran final

La atención también estará puesta en Tegucigalpa, Honduras, donde el Club Sport Cartaginés visitará este miércoles al Olimpia en el partido de vuelta de las semifinales.

El compromiso se disputará a las 9:00 p. m., hora local de Costa Rica, en el estadio José de la Paz Herrera.

Los brumosos llegan con una ventaja de 1-0, conseguida en el encuentro de ida disputado en el estadio Fello Meza de Cartago. Alonso Hernández marcó la única anotación de aquel partido, en el que el conjunto costarricense consiguió limitar las opciones ofensivas del rival.

Sin embargo, la tarea está lejos de estar resuelta.

Olimpia es uno de los equipos de mayor peso histórico en el fútbol hondureño y buscará remontar ante su afición. El cuadro catracho tendrá que asumir la iniciativa, mientras Cartaginés intentará administrar la ventaja sin renunciar a buscar otro gol.

Para el equipo dirigido por Amarini Villatoro, esta serie representa una oportunidad enorme de alcanzar la final y confirmar el crecimiento mostrado durante el torneo.

Los blanquiazules, por su parte, están obligados a reaccionar si quieren mantener vivo el sueño de disputar el título regional.

La pregunta es si Cartaginés podrá resistir la presión de Tegucigalpa o si Olimpia conseguirá darle vuelta a una eliminatoria que sigue abierta.

Alajuelense-Motagua : El Morera Soto dictará sentencia

El jueves 29 de octubre llegará el turno de Liga Deportiva Alajuelense, que recibirá al Motagua de Honduras en el estadio Alejandro Morera Soto, en el partido de vuelta de las semifinales.

El encuentro está programado para las 8:00 p.m., hora de Costa Rica.

La serie llega igualada después del empate 0-0 registrado en Tegucigalpa. El equipo rojinegro, dirigido por Óscar "Machillo" Ramírez, tendrá la oportunidad de resolver la clasificación en casa y buscar el pase a una nueva final centroamericana.

Alajuelense, vigente tricampeón de la competición, aspira a continuar haciendo historia y mantener su protagonismo en el fútbol regional.

No obstante, enfrente estará un Motagua que también tiene argumentos para competir y que buscará sorprender a los manudos en su propio estadio.

Uno de los ingredientes adicionales del enfrentamiento será la presencia del delantero costarricense Jonathan Moya en las filas del conjunto hondureño, un futbolista conocido por la afición rojinegra por su pasado con Alajuelense.

El dueño tendrá un componente especial para el atacante, aunque el principal objetivo de ambos clubes será resolver una eliminatoria que permanece completamente abierta.

Para el equipo de Machillo Ramírez, el reto será aprovechar el respaldo de su afición, imponer condiciones desde el inicio y evitar que el Motagua encuentre espacios para complicar la noche.