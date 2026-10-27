Bryan Ruiz lanza su proyecto con La Sele y sueña con devolver a Costa Rica a los grandes escenarios

La nueva etapa de la Selección Nacional ya tiene rostro, liderazgo y un objetivo claro. Bryan Ruiz fue presentado oficialmente este martes como entrenador de la Tricolor, en un acto celebrado en San José, donde expuso su ilusión de devolver al combinado patrio al lugar que considera que merece dentro del fútbol internacional.

El exjugador y capitán de Costa Rica asume uno de los mayores desafíos de su carrera: transformar la ilusión que despertaron sus primeros resultados como técnico interino en un proyecto deportivo sólido, con continuidad y aspiraciones mundialistas.

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Durante su presentación, Ruiz dejó claro que su propósito va más allá de dirigir los próximos compromisos. Su ambición es recuperar el protagonismo de la Selección y volver a conectar a los costarricenses con el equipo nacional.

“Tenemos objetivos muy claros que vamos viendo al camino; lo más importante para nosotros es devolver a la Selección de Costa Rica al lugar que merece estar, en el que hemos estado, el que sabemos que podemos llegar”, expresó el nuevo seleccionador.

En 3 puntos La nueva etapa de la Selección Nacional ya tiene rostro, liderazgo y un objetivo claro. El exjugador y capitán de Costa Rica asume uno de los mayores desafíos de su carrera: transformar la ilusión que despertaron sus primeros resultados como técnico interino en un proyecto deportivo sólido. Ahora comienza la parte más exigente: sostener los resultados, desarrollar una propuesta reconocible y demostrar que el proyecto puede crecer con miras al 2030.

Ruiz también compartió uno de sus grandes sueños al frente del equipo patrio: volver a sentir el respaldo masivo de los aficionados y ver nuevamente al país competir en los principales escenarios del fútbol internacional.

“Sueño con volver a ver a nuestra afición en un Estadio Nacional lleno, en volver a los grandes escenarios internacionales, a lo que apuntamos con la ayuda de muchos, nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias a todos por el apoyo, sepan que lo daremos todo para conseguir nuestros objetivos”, manifestó.

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Sus palabras reflejan una apuesta por recuperar la confianza de la afición, fortalecer la identidad del equipo y construir una Selección que vuelva a generar ilusión en el país.

El nombramiento de Ruiz marca el comienzo formal de un proceso que tendrá como principal horizonte la clasificación al Mundial de 2030.

Sin embargo, el camino exige trabajo desde el primer día. Entre las tareas del nuevo cuerpo técnico figuran consolidar el cambio generacional, encontrar nuevos liderazgos dentro del camerino y establecer una base de futbolistas capaz de responder a las exigencias de la competencia internacional.

La Sele viene de un periodo complicado, marcado por resultados adversos y por la frustración de no conseguir el boleto a la Copa del Mundo de 2026. Por eso, la nueva etapa no solo necesita resultados: también requiere recuperar la credibilidad y ofrecer señales claras de crecimiento futbolístico.

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Ruiz conoce de primera mano lo que significa defender la camiseta nacional. Ahora deberá trasladar esa experiencia al banquillo y demostrar que puede construir una idea de juego competitiva desde su primera experiencia permanente al frente de la Selección Mayor.

El nuevo entrenador contará con Wílmer López y Christian Bolaños como asistentes técnicos, mientras que Wardy Alfaro se incorporará al cuerpo técnico en enero.

Se trata de un grupo que tendrá la responsabilidad de acompañar a Ruiz en la planificación deportiva, el análisis de los futbolistas y la preparación de los próximos compromisos internacionales.

Ecuador y Argentina, los primeros grandes exámenes

La nueva etapa tendrá dos pruebas importantes en noviembre. Costa Rica enfrentará a Ecuador el 13 de noviembre en Quito y posteriormente se medirá con Argentina el 17 de noviembre en Córdoba.

Estos encuentros permitirán comenzar a evaluar el trabajo del cuerpo técnico ante rivales de exigencia internacional y ofrecerán nuevas pistas sobre la identidad futbolística que pretende desarrollar Ruiz.

El desafío será aprovechar estos compromisos para consolidar una base , probar alternativas y avanzar en la construcción de competir nuevamente entre las selecciones más importantes de la región.

¿Podrá el Capitán convertirse en el líder que La Sele necesita?

La designación de Bryan Ruiz despierta expectativas por su trayecto como futbolista y por el conocimiento que tiene de la Selección. Sus primeras victorias como interino le permitieron ganarse la oportunidad de asumir el cargo de manera permanente.

Ahora comienza la parte más exigente: sostener los resultados, desarrollar una propuesta reconocible y demostrar que el proyecto puede crecer con miras al 2030.