Selección Femenina suma una delantera y dos mediocampistas para la ventana FIFA

La Selección Mayor Femenina de Costa Rica tendrá novedades en su convocatoria de cara a la actual ventana internacional FIFA.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que la delantera Priscila Chinchilla, quien milita en Pumas de México, llegará al país este jueves por la tarde para incorporarse a la concentración de la Tricolor.

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En 3 puntos La Selección Mayor Femenina de Costa Rica tendrá novedades en su convocatoria de cara a la actual ventana internacional FIFA. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que la delantera Priscila Chinchilla, quien milita en Pumas de México, llegará al país este jueves por la tarde para incorporarse a la concentración de la Tricolor. De esta manera, la Tricolor femenina continúa con su preparación durante esta ventana FIFA, con nuevas piezas que buscarán aprovechar su oportunidad y aportar al grupo en los próximos compromisos.

La atacante no pudo integrarse anteriormente al grupo debido a que debía completar trámites personales relacionados con su situación migratoria en México.

Por otra parte, la FCRF confirmó las bajas de Gabriela Guillén, quien no estará disponible debido a una lesión, y Nubia Medina, quien se encuentra fuera del país participando en unas visorías.

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Ante estas ausencias, el cuerpo técnico realizó dos movimientos en la convocatoria.

Las mediocampistas de Liga Deportiva Alajuelense, Emelie Valenciano y Alexandra Pinell, fueron incorporadas al trabajo de la Selección Nacional.

De esta manera, la Tricolor femenina continúa con su preparación durante esta ventana FIFA, con nuevas piezas que buscarán aprovechar su oportunidad y aportar al grupo en los próximos compromisos.