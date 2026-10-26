¡Nuevo golpe a “Los Gery” en Cartago! Caen dos miembros más y ya suman 28 detenidos

Dos hombres vinculados con la organización conocida como “Los Gery” fueron detenidos la tarde de este lunes en el sector de Cristo Rey, en el cantón de La Unión, Cartago, durante un operativo conjunto de la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Los sospechosos, de apellidos Ramírez y Sánchez, eran buscados por la Policía de Control de Drogas (PCD), debido a que figuran en una causa relacionada con la presunta venta de drogas.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, ambos no habían sido ubicados durante los allanamientos que realizó la PCD en junio pasado, como parte de las acciones dirigidas contra esta estructura criminal.

Durante la captura, las autoridades decomisaron un arma de fuego, dinero, dosis de droga y teléfonos celulares.

En 3 puntos Dos hombres vinculados con la organización conocida como “Los Gery” fueron detenidos la tarde de este lunes en el sector de Cristo Rey, en el cantón de La Unión, Cartago. Los sospechosos, de apellidos Ramírez y Sánchez, eran buscados por la Policía de Control de Drogas (PCD), debido a que figuran en una causa relacionada con la presunta venta de drogas. La institución señaló que la información aportada por la ciudadanía puede contribuir a las investigaciones y a las acciones policiales contra las estructuras delictivas en el país.

Ya son 28 los detenidos vinculados con “Los Gery”

Con estas dos capturas, el número de personas detenidas vinculadas con la organización conocida como “Los Gery” asciende a 28, de acuerdo con la información oficial.

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Las autoridades indicaron que las detenciones fueron posibles gracias a labores de inteligencia y recopilación de información, que permitieron localizar a los dos hombres en Cartago.

En el operativo también participaron oficiales de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y de la Policía Profesional de Migración.

La intervención forma parte de las acciones policiales que buscan ubicar y detener a personas vinculadas con estructuras delictivas y que figuran como objetivos de persecución penal.

Operación Cacería suma 562 personas detenidas

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Las capturas también se enmarcan en la Operación Cacería, una estrategia policial que se amplió a todo el territorio nacional y que tiene como objetivo detener a personas requeridas por la justicia.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, esta operación registra un total de 562 personas detenidas.

Entre los delitos relacionados con los objetivos de persecución penal figuran homicidio, tentativa de homicidio, robo agravado, portación ilegal de armas y venta de drogas.

Las autoridades mantienen los operativos y las labores de inteligencia para localizar a otras personas que puedan estar vinculadas con actividades delictivas.

Piden denunciar información de forma confidencial

El Ministerio de Seguridad Pública hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando con las autoridades mediante el reporte de información que permita ubicar a personas vinculadas con grupos criminales.

Para ello, habilitó la línea gratuita y confidencial 1-1-7-6, así como el correo electrónico [email protected].

La institución señaló que la información aportada por la ciudadanía puede contribuir a las investigaciones y a las acciones policiales contra las estructuras delictivas en el país.