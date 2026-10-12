¡Se acercó a un carro y terminó muerto! Discusión en Pavas acabó con la vida de joven de 19 años

Un joven de apenas 19 años perdió la vida la noche de este domingo 11 de octubre, luego de protagonizar una aparente discusión con los ocupantes de un vehículo estacionado en el sector de Pavas, San José.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un masculino de apellido Solano, quien recibió un disparo en el abdomen que terminó provocándole la muerte.

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De acuerdo con la información preliminar, el incidente fue reportado al sistema de emergencias 9-1-1 a eso de las 9:37 p. m., en las inmediaciones del plantel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En 3 puntos Un joven de apenas 19 años perdió la vida la noche de este domingo 11 de octubre, luego de protagonizar una aparente discusión con los ocupantes de un vehículo estacionado en el sector de Pavas, San José. La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un masculino de apellido Solano, quien recibió un disparo en el abdomen que terminó provocándole la muerte. De momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este homicidio.

Las primeras versiones indican que el joven se acercó a un automóvil que permanecía estacionado en el lugar y, por razones que todavía se desconocen, se produjo una discusión.

Fue en ese momento cuando, aparentemente, desde el interior del vehículo dispararon contra Solano, quien resultó gravemente herido.

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Tras el ataque, varias personas trasladaron al muchacho en un vehículo particular hasta la estación de Bomberos de Pavas, con la esperanza de que pudiera recibir atención médica.

Desde ese lugar fue remitido de emergencia al hospital San Juan de Dios. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, fue declarado fallecido minutos después de su ingreso.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ se presentaron en el centro médico para realizar el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso quedó en manos de los investigadores de la Sección de Homicidios, quienes buscan esclarecer qué provocó la discusión, identificar a la persona que disparó y determinar las circunstancias en las que ocurrió este nuevo hecho de violencia.

De momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este homicidio.