¡Se acaba la espera! MEP revelará el cambio que sacudirá el calendario escolar de los últimos 30 años

Este martes 27 de octubre, a partir de las 9:00 a. m., el Ministerio de Educación Pública (MEP) revelará finalmente cómo quedará el calendario escolar 2027 y cuáles serán los cambios que deberán tomar en cuenta estudiantes, padres de familia y docentes.

El anuncio llega después de meses de discusión sobre una posible reorganización del curso lectivo, la cantidad de días efectivos de clases y la posibilidad de destinar más jornadas a capacitación docente y actividades complementarias.

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Pero fue el propio ministro de Educación, Leonardo Sánchez, quien elevó todavía más la expectativa este fin de semana.

“Este calendario escolar es muy diferente al de los últimos 30 años”, adelantó el jerarca en un video difundido por el MEP.

En 3 puntos Este martes 27 de octubre, a partir de las 9:00 a. m., el Ministerio de Educación Pública (MEP) revelará finalmente cómo quedará el calendario escolar 2027 y cuáles serán los cambios que deberán tomar en cuenta estudiantes. El anuncio llega después de meses de discusión sobre una posible reorganización del curso lectivo, la cantidad de días efectivos de clases y la posibilidad de destinar más jornadas a capacitación docente y actividades complementarias. Si efectivamente se trata de un calendario “muy diferente al de los últimos 30 años”, este martes Costa Rica podría conocer uno de los cambios más importantes en la organización del curso lectivo de las últimas décadas.

Sánchez evitó revelar más detalles y convocó a la población a estar pendiente de las plataformas oficiales del Ministerio desde las 9:00 a. m. del martes.

¿Cuándo comenzarán y terminarán las clases?

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Esa será una de las principales interrogantes que deberá despejar el MEP.

Hasta ahora, el Ministerio no ha anunciado oficialmente las fechas definitivas de inicio y finalización de las clases para 2027.

Tampoco ha confirmado cómo quedarán las vacaciones de medio año, Semana Santa ni el periodo de descanso de fin de curso.

Durante los últimos meses se ha discutido públicamente la posibilidad de concentrar las clases en un periodo menor del año, pero las autoridades han insistido en que cualquier fecha que circule antes del anuncio oficial no debe considerarse definitiva.

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Incluso, semanas atrás el MEP tuvo que advertir sobre calendarios falsos que comenzaron a difundirse en redes sociales.

El Ministerio viene trabajando desde hace meses en una nueva interpretación del concepto de día lectivo.

La intención es que los 200 días establecidos para el sistema educativo no tengan que entenderse únicamente como jornadas tradicionales de estudiantes dentro de las aulas.

El planteamiento incorpora dentro del proceso educativo espacios destinados a capacitación y formación de los docentes y actividades pedagógicas complementarias de carácter científico, técnico, artístico, deportivo y recreativo.

En setiembre, Sánchez informó que Costa Rica llevó esta propuesta ante los ministros de Educación de Centroamérica que forman parte del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación.

Según informó entonces el MEP, la iniciativa costarricense fue bien recibida por los demás países y recibió observaciones para fortalecerla.

Ese proceso abrió la puerta para reorganizar el calendario sin abandonar el compromiso de los 200 días educativos.

La gran expectativa está en las vacaciones

Uno de los puntos que mayor interés ha generado entre las familias es determinar si la nueva distribución significará un periodo de vacaciones más amplio para los estudiantes.

Por ahora, el MEP no ha confirmado cuántos días de clases efectivas tendrán los alumnos ni cuánto podría ampliarse el periodo sin asistencia regular a los centros educativos.

También deberá conocerse si el nuevo calendario se acercará a la propuesta que anteriormente planteó el Colegio de Licenciados y Profesores (Colypro), que promovía un curso lectivo concentrado entre marzo y noviembre.

Sin embargo, esa propuesta de Colypro no debe confundirse con el calendario que presentará el MEP.

Será hasta este martes cuando se conozca cuál modelo decidió adoptar finalmente el Ministerio.

El anuncio del 27 de octubre podría poner fin a meses de especulaciones.

El MEP deberá revelar no solo cuándo comenzarán y terminarán las clases, sino también cómo se repartirán los 200 días, cuánto tiempo permanecerán los estudiantes efectivamente en las aulas y cómo quedarán organizados los principales periodos de descanso.

La expectativa es especialmente alta después de la frase utilizada por el propio ministro para describir lo que viene.

Si efectivamente se trata de un calendario “muy diferente al de los últimos 30 años”, este martes Costa Rica podría conocer uno de los cambios más importantes en la organización del curso lectivo de las últimas décadas.