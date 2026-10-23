Don José, el tico de 119 años, recibe su casa propia de manos de la presidenta Laura Fernández

A sus 119 años, José Flores recibió una noticia que esperaba desde hace mucho tiempo: finalmente tiene una casa propia. La entrega se realizó este viernes en Liberia, Guanacaste, durante una gira de la presidenta de la República, Laura Fernández.

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En 3 puntos A sus 119 años, José Flores recibió una noticia que esperaba desde hace mucho tiempo: finalmente tiene una casa propia. Don José, considerado uno de los costarricenses más longevos, vivió durante años en condiciones de pobreza y sin una vivienda propia. “Para mí, como presidenta de la República, estas cosas son de las que más me llenan”, agregó Fernández.

Don José, considerado uno de los costarricenses más longevos, vivió durante años en condiciones de pobreza y sin una vivienda propia. Ahora podrá disfrutar de un hogar junto a su hija y su nieto, quienes lo acompañan y le brindan apoyo diariamente.

La entrega representa un cambio importante para la familia, que contará con un espacio propio para vivir y atender las necesidades del adulto mayor.

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Durante la actividad, Fernández expresó su satisfacción por concretar la entrega de la vivienda y recordó que se trataba de un compromiso que había asumido.

“Bienvenidos a su casa, don José. Nadie me atajó en San José, me vine a darle su casa. Palabra empeñada, palabra cumplida”, manifestó la mandataria.

La presidenta también señaló que se sentía agradecida por poder cumplir el sueño de don José y aseguró que el adulto mayor cuenta con su número telefónico para comunicarle cualquier necesidad.

“Para mí, como presidenta de la República, estas cosas son de las que más me llenan”, agregó Fernández.