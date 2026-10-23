Ariel Robles lanza fuerte mensaje contra diputada del PPSO tras llamarlo “drogadicto”

Ariel Robles Barrantes responde mediante una carta pública a la diputada identificada en el mensaje como Kattia Calvo, a quien atribuye haberlo llamado “drogadicto” durante un ejercicio de control político el pasado lunes.

En el texto, Robles rechaza consumir drogas y sostiene que las expresiones de la legisladora también afectan a su madre y a su hogar.

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“Pero bueno, no consumo drogas, ni fumadas, ni tomadas, ni en supositorios”, manifiesta en uno de los pasajes de la carta.

En 3 puntos Ariel Robles Barrantes responde mediante una carta pública a la diputada identificada en el mensaje como Kattia Calvo, a quien atribuye haberlo llamado “drogadicto” durante un ejercicio de control político el pasado lunes. En el texto, Robles rechaza consumir drogas y sostiene que las expresiones de la legisladora también afectan a su madre y a su hogar. La carta facilitada no incluye una respuesta de la diputada ni una transcripción de la intervención legislativa a la que Robles hace referencia.

El legislador cuestiona el uso del consumo de sustancias como una descalificación personal y plantea que la discusión sobre seguridad debe concentrarse en las estructuras del narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción política.

“Tengo claro que los verdaderos problemas son los narcos, los lavadores de dinero y los políticos corruptos”, expresa.

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Robles también critica que se ataque a personas por un supuesto consumo mientras, según sostiene, se reducen recursos destinados a quienes persiguen a los grandes líderes del narcotráfico. La carta no precisa cuáles decisiones presupuestarias señala.

El intercambio adquiere un tono más personal cuando el legislador alude a supuestas publicaciones sobre un hijo de la diputada. Esos señalamientos aparecen mencionados en la carta, pero el texto no aporta documentación que permita corroborarlos.

Aunque asegura que no recurrirá al estigma ni a las descalificaciones familiares, Robles enumera los reproches que podría dirigirle y cuestiona la conducta de la legisladora en el Plenario.

“Sé que usted es mamá y que, al igual que a la mía, le deben doler los señalamientos que se hagan”, indica.

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En el cierre, le desea una recuperación familiar y le pide canalizar sus emociones. Sin embargo, mantiene el tono de confrontación al atribuirle discursos de odio durante los últimos meses.

La carta facilitada no incluye una respuesta de la diputada ni una transcripción de la intervención legislativa a la que Robles hace referencia.