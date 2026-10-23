¿Brotes de hepatitis A? Salud revela cómo está la situación en Costa Rica

El Ministerio de Salud aseguró que actualmente Costa Rica no registra brotes activos de hepatitis A en ninguna región del territorio nacional y pidió a la población no compartir información falsa sobre supuestos focos de contagio en distintos sectores de San José.

La institución aclaró que, si bien durante este año se identificó un aumento de casos de la enfermedad, la tendencia epidemiológica cambió en las últimas semanas, con una reducción marcada en las notificaciones.

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De acuerdo con los datos de vigilancia nacional, el incremento se mantuvo entre las semanas epidemiológicas 25 y 38, período durante el cual se detectaron brotes y conglomerados que fueron sometidos a investigación en diferentes zonas del país.

A partir de la semana 39, las autoridades observaron una disminución importante en los reportes. Para la semana epidemiológica 40, el registro preliminar contabilizaba 1.396 casos confirmados.

En 3 puntos El Ministerio de Salud aseguró que actualmente Costa Rica no registra brotes activos de hepatitis A en ninguna región del territorio nacional y pidió a la población no compartir información falsa sobre supuestos focos de contagio en… La institución aclaró que, si bien durante este año se identificó un aumento de casos de la enfermedad, la tendencia epidemiológica cambió en las últimas semanas, con una reducción marcada en las notificaciones. Meta descripción: Salud descarta brotes activos de hepatitis A en Costa Rica y pide no compartir alertas falsas.

La directora de Vigilancia de la Salud, Jennyffer González, instó a la ciudadanía a mantener la calma y consultar fuentes oficiales antes de dar por cierta o compartir información relacionada con posibles brotes.

La funcionaria advirtió que la circulación de publicaciones falsas puede provocar preocupación innecesaria y confusión entre la población.

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El Ministerio indicó que mantiene la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente cualquier cambio que represente un riesgo para la salud pública.

¿Cómo se transmite y previene la hepatitis A?

La hepatitis A es una infección viral que provoca inflamación del hígado. Se transmite principalmente por la vía fecal-oral, por ejemplo, al consumir agua o alimentos contaminados o por el contacto con una persona infectada cuando no se mantienen medidas adecuadas de higiene.

Para reducir el riesgo de contagio, Salud recomienda:

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* Lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de preparar o consumir alimentos.

* Consumir agua potable y evitar fuentes de agua de procedencia dudosa.

* Lavar y manipular correctamente frutas, verduras y otros alimentos.

* Verificar la información antes de compartir alertas sanitarias en redes sociales.

Las autoridades recordaron que la población puede consultar las actualizaciones epidemiológicas y las recomendaciones preventivas mediante los canales oficiales del Ministerio de Salud.

Meta descripción: Salud descarta brotes activos de hepatitis A en Costa Rica y pide no compartir alertas falsas. Los casos disminuyeron tras un aumento registrado en 2026.