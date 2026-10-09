Salud mental enciende las alarmas en Costa Rica: emergencias aumentan y la ansiedad golpea con fuerza

La atención de problemas de salud mental continúa creciendo en Costa Rica. Las cifras más recientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revelan un aumento en las consultas y emergencias relacionadas con trastornos mentales y del comportamiento, mientras que la ansiedad figura como la principal causa de atención.

Según los datos oficiales, entre enero y agosto de 2026, el promedio mensual de atenciones en los servicios de emergencias aumentó un 7,5% en comparación con el registrado durante 2025.

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El incremento también se refleja en las consultas externas, cuyo promedio mensual creció un 4,8%. Por su parte, los egresos hospitalarios aumentaron un 5,3% entre enero y julio, respecto al promedio de 2025.

La magnitud del problema queda reflejada en las estadísticas del año anterior.

En 3 puntos La atención de problemas de salud mental continúa creciendo en Costa Rica. Según los datos oficiales, entre enero y agosto de 2026, el promedio mensual de atenciones en los servicios de emergencias aumentó un 7,5% en comparación con el registrado durante 2025. La información fue divulgada por la CCSS en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este sábado 10 de octubre, una fecha que busca promover la prevención.

Durante 2025, la CCSS registró 884.000 consultas externas por trastornos mentales y del comportamiento, lo que representa un promedio cercano a 2.400 atenciones diarias.

A esto se suman 141.989 atenciones en los servicios de emergencias, equivalentes a unas 390 por día, además de 5.534 egresos hospitalarios.

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Uno de los datos más relevantes está relacionado con la ansiedad, que se mantiene como el principal motivo de atención.

Solo durante 2025, este trastorno generó 301.057 consultas externas, aproximadamente una de cada tres.

En los servicios de emergencias, la ansiedad representó el 44,5% de las atenciones por trastornos mentales y del comportamiento, prácticamente la mitad de los casos.

Niños y adolescentes también enfrentan esta realidad

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Las estadísticas también muestran una importante demanda de servicios de salud mental entre personas menores de edad.

Durante 2025, los menores de 20 años acumularon 256.418 consultas, casi tres de cada diez registradas en el país.

Entre los niños de 5 a 9 años, las consultas fueron 2,4 veces más frecuentes en varones que en mujeres. Una parte importante de estas atenciones estuvo relacionada con trastornos hipercinéticos, entre ellos el déficit de atención e hiperactividad, y con trastornos del desarrollo, incluido el autismo.

Sin embargo, durante la adolescencia la situación cambia.

Entre los 15 y 19 años, las mujeres registraron 7.196 atenciones de emergencia por trastornos mentales, frente a 4.298 de los hombres de la misma edad.

Las mujeres también concentraron seis de cada diez atenciones de salud mental en consultas externas y emergencias, considerando todos los grupos de edad.

Especialistas advierten sobre otro problema

En medio de estas cifras, especialistas de la CCSS alertaron sobre las consecuencias de utilizar diagnósticos psiquiátricos como insultos o calificativos cotidianos.

Expresiones como “estás bipolar”, “sos psicópata” o “tenés TOC” pueden contribuir a la estigmatización de las personas que realmente viven con estas condiciones.

El psiquiatra Marvin Matamoros Ruiz, del hospital San Rafael de Alajuela, explicó que las redes sociales han contribuido a popularizar términos clínicos que muchas veces son utilizados sin conocer su verdadero significado.

El especialista también advirtió que algunas personas llegan a las consultas tras identificarse con síntomas encontrados en internet, aunque no necesariamente padezcan el trastorno con el que se relacionan.

Por su parte, la enfermera especialista en salud mental Ana Rodríguez señaló que el temor a ser señalado o considerado débil sigue siendo una barrera para quienes necesitan buscar ayuda profesional.

Los especialistas insisten en la importancia de reconocer las emociones, evitar los diagnósticos improvisados y comprender que una condición de salud mental no define a una persona.

La información fue divulgada por la CCSS en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este sábado 10 de octubre, una fecha que busca promover la prevención, la atención y la eliminación de los prejuicios relacionados con estos padecimientos.