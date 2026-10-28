Salarios mínimos del sector privado subirán a partir de enero de 2027

Los salarios mínimos del sector privado en Costa Rica aumentarán un 1,70% a partir del 1.º de enero de 2027, luego de que el Consejo Nacional de Salarios (CNS) aprobara el ajuste por unanimidad este miércoles 28 de octubre.

La medida será de aplicación obligatoria para todos los patronos del país y beneficiará a las personas trabajadoras del sector privado que reciben el salario mínimo, tanto por jornada como bajo la modalidad de pago a destajo.

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Además del incremento general, el Consejo aprobó un ajuste diferenciado para las personas con título de Técnico Medio en Educación Diversificada, quienes recibirán un aumento total del 2,58768%.

Según los montos comunicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el ajuste mensual para una jornada completa representa los siguientes incrementos:

En 3 puntos Los salarios mínimos del sector privado en Costa Rica aumentarán un 1,70% a partir del 1.º de enero de 2027, luego de que el Consejo Nacional de Salarios (CNS) aprobara el ajuste por unanimidad este miércoles 28 de octubre. La medida será de aplicación obligatoria para todos los patronos del país y beneficiará a las personas trabajadoras del sector privado que reciben el salario mínimo, tanto por jornada como bajo la modalidad de pago a destajo. El nuevo ajuste comenzará a regir el 1.º de enero de 2027 y deberá ser aplicado por los patronos del sector privado a las personas trabajadoras que reciben los salarios mínimos correspondientes.

* Ocupación no calificada: ₡6.342,57 adicionales.

* Trabajador calificado: ₡7.135,85 adicionales.

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* Bachiller universitario: ₡11.289,33 adicionales.

* Técnico medio en Educación Diversificada: ₡12.931,56 adicionales.

Estos montos corresponden al aumento que se aplicará a partir de enero de 2027, de acuerdo con la categoría salarial de cada persona trabajadora.

En el caso del trabajo doméstico, el Ministerio informó que el rubro se encuentra en proceso de revisión y que el Consejo Nacional de Salarios acordará el ajuste correspondiente en los próximos días.

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Gobierno destaca reconocimiento a la productividad

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores Badilla, destacó que el incremento busca proteger el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y reconocer su aporte a la productividad nacional.

“Este ajuste no solo mantiene el poder adquisitivo de los salarios sino que reconoce el aporte de la persona trabajadora a la productividad del país”, manifestó la jerarca.

Flores también resaltó la aprobación unánime como resultado del diálogo entre los sectores representados en el Consejo.

“Celebro, además, esta aprobación que refuerza la importancia del diálogo social tripartito y los procesos de discusión y consenso en ambientes de paz laboral”, agregó.

El ajuste fue acordado por el Consejo Nacional de Salarios, un órgano de integración tripartita en el que participan representantes de los sectores involucrados en la discusión salarial.

Según el MTSS, el Consejo recibió propuestas de los tres sectores y aplicó una fórmula aprobada por consenso que considera tanto el costo de vida como el crecimiento de la productividad.

El comunicado institucional señala que, ante la disminución del componente relacionado con el costo de vida, la fórmula permitió reconocer el crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita para establecer el incremento aprobado.

El nuevo ajuste comenzará a regir el 1.º de enero de 2027 y deberá ser aplicado por los patronos del sector privado a las personas trabajadoras que reciben los salarios mínimos correspondientes.