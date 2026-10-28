Laura Fernández frena el Tratado Transpacífico y destituye a ministra de Comercio Exterior

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que su Gobierno no firmará el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y ordenó archivar de inmediato el proceso de negociación. Como parte de esa decisión, también comunicó la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

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En un mensaje dirigido al país, Fernández explicó que tomó la decisión después de varios días de análisis y defendió que la transparencia debe prevalecer en las decisiones comerciales que puedan afectar a distintos sectores de la economía nacional.

La mandataria cuestionó que, pese a casi dos años de negociaciones encabezadas por equipos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el contenido completo del acuerdo se mantuviera bajo reserva, lo que, según afirmó, impidió que los sectores involucrados conocieran con claridad sus alcances y posibles consecuencias.

En 3 puntos La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que su Gobierno no firmará el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y ordenó archivar de inmediato el proceso de negociación. En un mensaje dirigido al país, Fernández explicó que tomó la decisión después de varios días de análisis y defendió que la transparencia debe prevalecer en las decisiones comerciales que puedan afectar a distintos sectores de la economía… Con el anuncio, el Gobierno descarta continuar con la firma del CPTPP y abre una nueva etapa en su política comercial, mientras plantea medidas de apoyo para los productores agropecuarios nacionales.

“Aunque pareciera una excelente oportunidad, su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores, a tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quiénes beneficia y a quiénes afectará”, manifestó Fernández.

La presidenta aseguró que había instruido a Trejos para que compartiera el documento íntegro con los sectores interesados, pero afirmó que, hasta el momento de su anuncio, ninguno lo había recibido en su totalidad.

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Fernández fue categórica al comunicar la decisión sobre el acuerdo comercial.

“Y por eso decidí remover de su puesto a la ministra Trejos e instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata como su presidenta”, declaró.

La mandataria justificó la medida en la necesidad de proteger a miles de familias costarricenses que dependen de actividades agropecuarias, entre ellas la ganadería, la producción lechera y el cultivo de frutas y verduras a pequeña y mediana escala.

Según expuso, esos productores mantienen dudas sobre las condiciones del tratado y no contarían con información suficiente para prepararse ante una eventual apertura comercial con economías de gran tamaño.

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“Jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses que se dedican a la ganadería, a las lecherías, a la producción de frutas y verduras en pequeña y mediana escala, quienes ignoran cuáles son las reglas del juego de este nuevo tratado o tienen dudas fundamentadas”, afirmó.

El acuerdo, conocido como CPTPP, busca facilitar el comercio entre países de América, Asia y Oceanía, con acceso potencial a un mercado de aproximadamente 600 millones de consumidores, según lo señalado por la presidenta.

Sin embargo, Fernández sostuvo que las oportunidades comerciales no justifican avanzar sin que exista claridad sobre las condiciones que enfrentarían los sectores productivos nacionales.

Gobierno anuncia apoyo a agricultores y ganaderos

Aunque descartó la incorporación de Costa Rica al tratado, la presidenta aseguró que mantendrá su apuesta por el libre mercado, el comercio internacional, la inversión extranjera y el crecimiento de las exportaciones.

Como parte de las medidas para respaldar a los productores agropecuarios nacionales que no participan directamente en los mercados de exportación, anunció una agenda de acompañamiento que contempla el fortalecimiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

La intención, explicó, es aumentar las compras de las instituciones públicas a ganaderos y agricultores costarricenses, además de apoyar la comercialización de sus productos.

Fernández también prometió combatir el contrabando y el comercio ilícito, actividades que mencionó como parte de los desafíos que enfrenta la producción nacional.

“Lo que sí va es una amplia agenda de acompañamiento al productor agropecuario nacional no exportador”, aseguró.

Fernández defiende su compromiso con la transparencia

Durante su mensaje, la presidenta defendió su postura económica y reiteró que considera el libre comercio una herramienta importante para el desarrollo del país.

Como ejemplo, señaló que Costa Rica exporta cerca de 5.000 productos a 160 países, actividad que, de acuerdo con sus cifras, genera ingresos superiores a los $26.000 millones anuales y cerca de 300.000 empleos.

No obstante, insistió en que el acceso a nuevos mercados debe acompañarse de información clara para quienes podrían verse afectados por los acuerdos comerciales.

“Pero ante todo le juré al pueblo de Costa Rica ser absolutamente transparente. Y en el caso del Transpacífico las circunstancias no lo permitieron”, concluyó.

Con el anuncio, el Gobierno descarta continuar con la firma del CPTPP y abre una nueva etapa en su política comercial, mientras plantea medidas de apoyo para los productores agropecuarios nacionales.